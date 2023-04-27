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«РКС-Самара» подготовили начисления с учётом отпускного периода

27 апреля 2023 15:16
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Квитанции с начислениями за апрель уже в печати и в начале мая поступят абонентам «РКС-Самара».

Квитанции с начислениями за апрель уже в печати и в начале мая поступят абонентам «РКС-Самара». В этих документах появится новая строчка: рекомендуемый авансовый платёж. Благодаря расчётам специалистов, можно будет заранее позаботиться об оплате услуг холодного водоснабжения и водоотведения в период отпусков и каникул.

Именно летом образуются задолженности даже у добросовестных абонентов, которые за дачными и отпускными делами и поездками забывают оплатить квитанции за услуги ЖКХ. Осенью же приходится садиться за документы, пересчитывать, ходить в центры обслуживания клиентов, писать заявления.

Чтобы этого не произошло, можно сделать проще: оплатить холодную воду и водоотведение заранее, по квитанции с учётом уже посчитанного аванса. Своевременная оплата - это гарантия бесперебойной и надёжной системы всего предприятия. Добыча воды, очистка и подготовка, подача в систему и транспортировка по линиям, подъём на высокие этажи, обслуживание существующих сетей и строительство новых, отвод стоков, очистка и выпуск воды, контроль на всех этапах  - всё это сложные и затратные процессы.

Оплата аванса не является обязательной, это лишь рекомендация от «РКС-Самара». Сумму можно вносить всю сразу, не разделяя на основное начисление и авансовый платёж. Если это сделать до 20 мая, то уже в следующей квитанции в начале июня абоненты увидят расчёт с учётом авансовой оплаты. Без долгов можно будет спокойно наслаждаться летом и отпуском.

Своевременные авансовые платежи - это положительная практика, которая хорошо развита во всё мире. «РКС-Самара» благодарит всех, кто вовремя и в полном объёме оплачивает услуги холодного водоснабжения и водоотведения. Спасибо за ваш вклад в бесперебойное водоснабжение Самары!

 

Фото:   «РКС-Самара»

Теги: РКС-Самара

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