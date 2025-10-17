«РКС-Самара»: плановые ремонтно-профилактические работы на неделю

128

«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения. Мы сообщаем адреса возможных отключений заранее и просим сделать запас воды.

Обратите внимание, что работы с ограничением водоснабжения запланированы уже в эти выходные!

18 октября запланирована замена пожарных гидрантов. Это необходимо для обеспечения пожарной безопасности в городе. В связи с этим с 09:00 до 17:00 ХВС будет отсутствовать по адресам: ул. Чапаевская, 45-89, 46-102, ул. Венцека, 45-67, 36-60;

ул. Самарская, 83-131, 74-108, ул. Льва Толстого, 65-87, 68-90; ул. Максима Горького, 121.

21 октября проведём текущий ремонт запорной арматуры диаметром 300 мм, а также устраним утечку на трубопроводе диаметром 150 мм. Холодная вода будет отключена с 09:30 до 12:25 по адресам: ул. Аминева, 3-33, ул. Губанова, 4, 6, 8, 10, 12-26, Московское шоссе, 258-260, ул. Ново-Садовая, 337, 339, 341.

22 октября планируются работы на НСП №86: демонтаж/монтаж запорной арматуры диаметром 200 мм, демонтаж фильтра грубой очистки диаметром 200 мм, монтаж вводного трубопровода диаметром 200 мм. С 10:00 до 16:15 ХВС будет ограничено по адресам: ул. Коммунистическая, 17а, ул. Владимирская 7, ул. Чернореченская, 16, 16а, ул. Коммунистическая, 15.

23 октября в связи с испытанием кабельных линий 0,4 кВ на НСП №107 с 10:30 до 14:15 на пониженном давлении ХВС будут дома по адресам: ул. Бакинская, 5-21, ул. Бакинская, 23, 25, 27, 27А, ул. Грозненская, 6, ул. Зелёная, 5-23, 25, 8А, 15А, 11А, ул. Калининградская, 1-52, ул. Кишиневская, 1-22, ул. Медицинская, 1-17, 2, 4, 4К, 6А, ул. Молдавская, 3-17, 12-24, Пугачевский тракт, 8-16, 26-56, 62-66, 62А, ул. Рижская, 1-13, ул. 40-лет Пионерии, 10-23, ул. Строителей, 1-13, ул. Стадионная, 4, Торговый пер., 3-28, 4А, ул. Нефтянников, 12, 14А, 23-49, 4-22А, ул. Фасадная, 22А, 21А, 13А, 19, 2А, 2, 1-28, пер. Молодежный, 13, 3-22, 19А, 20А.

24 октября будет заменена задвижка диаметром 150 мм. Для этого с 10:00 до 16:00 ХВС будет ограничено по адресам: ул. Мориса Тореза, 115, 117, 119, 125, 129, 131.

Адрес установки бойлера по адресу: ул. Мориса Тореза, 125.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.