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РКС-Самара переложили 4,5 километра водопроводных и канализационных труб бестраншейным способом

11 ноября 2021 10:44
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РКС-Самара переложили 4,5 километра водопроводных и канализационных труб бестраншейным способом

За 10 месяцев 2021 года сотрудники «РКС-Самара» заменили бестраншейным способом 1,5 километра водопроводных и 3 километра канализационных труб. Этот метод позволяет избежать вскрытия асфальта и масштабных земляных работ, что экономит ресурсы и минимизирует неудобства для жителей города.

Оборудование для бестраншейной перекладки было закуплено по инвестиционной программе «РКС-Самара» в 2019 году. С каждым годом количество перекладок увеличивается. Так, по итогам 2020 года бестраншейно было заменено 4 километра водопроводных и канализационных сетей, а за 10 месяцев 2021 года – уже 4,5 километра. 

Замена труб открытым способом с разрытием котлована и дальнейшее благоустройство занимают несколько недель. С помощью оборудования для бестраншейных пперекладок работы могут быть сделаны в течение нескольких суток.

 

Теги: РКС-Самара

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