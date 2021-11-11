РКС-Самара переложили 4,5 километра водопроводных и канализационных труб бестраншейным способом

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За 10 месяцев 2021 года сотрудники «РКС-Самара» заменили бестраншейным способом 1,5 километра водопроводных и 3 километра канализационных труб. Этот метод позволяет избежать вскрытия асфальта и масштабных земляных работ, что экономит ресурсы и минимизирует неудобства для жителей города.

Оборудование для бестраншейной перекладки было закуплено по инвестиционной программе «РКС-Самара» в 2019 году. С каждым годом количество перекладок увеличивается. Так, по итогам 2020 года бестраншейно было заменено 4 километра водопроводных и канализационных сетей, а за 10 месяцев 2021 года – уже 4,5 километра.

Замена труб открытым способом с разрытием котлована и дальнейшее благоустройство занимают несколько недель. С помощью оборудования для бестраншейных пперекладок работы могут быть сделаны в течение нескольких суток.