«РКС-Самара» перекладывают водопроводные и канализационные трубы для обновления Чернореченской

120

Специалисты «РКС-Самара» участвуют в комплексном преображении ул. Чернореченской. На участке от Владимирской до Спортивной уже вершатся большие изменения, идёт перекладка коммуникаций: тепловых и газовых сетей, линий электроснабжения, водоснабжения и канализации. Работы ведутся по нацпроектам «Безопасные качественные дороги» и «Жильё и городская среда».

«РКС-Самара» уже обновили 1030 метров водовода диаметром 400 мм и сейчас делают переврезки вводов на дома от новой сети. А также продолжают перекладку канализационной линии диаметром 200 мм. На сегодня смонтировали и уложили уже больше 370 метров.

После перекладки всех инженерных коммуникаций строители приступят к расширению проезжей части, укладке нового асфальта и обновлению пешеходной зоны, газонов и тротуаров. Должно быть красиво, а с новыми сетями ещё и надёжно.