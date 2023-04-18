«РКС-Самара» обновили список жилых зданий, где регулярно возникают проблемы с канализацией

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Засор каждый месяц - для некоторых самарских домов уже норма. Специалисты «РКС-Самара» хорошо знают адреса, куда бригады цеха канализации регулярно выезжают на вызовы: подпор, засор, излив. Причина одна и та же - мусор в трубах.

Некоторые жильцы пренебрегают своим и соседским комфортом, выбрасывают в унитаз и раковину нерастворимые отходы и забивают систему водоотведения в доме. Так, накануне бригада в очередной раз достала из колодца на ул. Агибалова, 68 ком влажных салфеток, которые намотались друг на друга. За три месяца это уже пятый (!) случай засора на сетях по этому адресу.

«РКС-Самара» постоянно напоминают правила пользования канализацией жителям многоквартирных домов, сотрудничают с администрациями районов и УК, чтобы их на местах разъясняли и показывали, к чему может привести нарушение этих правил. Несколько раз во дворах домов с регулярными засорами проводилась акция: жильцам показывали, что именно они смыли в канализацию, выставляли деревянный туалет. Мера подействовала, но не везде: дом 41 по ул. Дачной по-прежнему страдает от частых засоров и изливов, жить там некомфортно: невозможно в полной мере пользоваться водой и канализацией.

В список «неудобных» домов также попали:

ул. Мяги, 15 - 17 засоров в 2022 году, 8 (!) - в 2023

ул. Киевская, 10 - 11 засоров в 2022 году, 3 - в 2023

ул. Агибалова, 68 - 5 засоров в 2023 году

ул. Осипенко, 4 - 7 засоров в 2022 году, 4 - в 2023.

А ведь правила пользования канализацией очень просты - не смывать в унитаз, раковину, ванну твёрдый мусор: салфетки (даже с надписью «растворимые» - они не растворяются), бумагу, средства личной гигиены и контрацепции, жир, пищевые отходы, остатки продуктов, стройматериалы, гранулы для кошачьих лотков.

Фото: «РКС-Самара»