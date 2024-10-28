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«РКС-Самара» обновили список домов, где постоянно возникают проблемы с канализацией по вине жильцов
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«РКС-Самара» обновили список домов, где постоянно возникают проблемы с канализацией по вине жильцов

28 октября 2024 14:23
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10 самых неудобных самарских домов.

«Куда ещё написать???» - возмущённо звенят социальные сети жителей, которые столкнулись с засором канализации. «РКС-Самара» рекомендуют не писАть, а не бросать - не бросать мусор в унитаз и раковину! Именно твёрдые бытовые отходы, которые не растворяются в воде, закупоривают трубы водоотведения в доме. Многим кажется, что сливное отверстие большое, поток воды сильный, точно утечёт. Утечёт, но недалеко: мусор соберётся в трубе рядом с ближайшим колодцем и стоки пойдут верхом, или, что часто бывает при нарушенной внутридомовой канализации, потекут в подвал.

Сотрудники цеха эксплуатации канализационных сетей «РКС-Самара» обновили топ-10 домов, где засоры стали постоянными, куда чаще всего приходится выезжать, спасать жителей, прочищая трубы. За 10 месяцев 2024 года самыми «неудобными» оказались:

ул. Стара-Загора, 285, - 15 заявок

ул. Георгия Димитрова, 23 - 12 заявок

Заводское шоссе, 71 - 11 заявок

пр. Металлургов, 56 - 11 заявок

ул. М.Тореза, 55 - 9 заявок

ул. Победы, 90 - 9 заявок

Московское ш., 2 - 8 заявок

ул. Аэродромная, 16а - 8 заявок

ул. Мяги, 15 - 7 заявок

ул. Авроры, 94 - 7 заявок

Причина засоров всегда одна и та же - мусор. «РКС-Самара» постоянно напоминают правила пользования канализацией, сотрудничают с администрациями районов и УК, чтобы те учили жильцов азам пользования коммунальными удобствами в многоквартирных домах и показывали, к чему может привести нарушение правил. А ведь они очень просты - не смывать в унитаз, раковину, ванну твёрдый мусор: салфетки (даже с надписью «растворимые» - они не растворяются!), бумагу, средства личной гигиены и контрацепции, жир, пищевые отходы, остатки продуктов, стройматериалы, гранулы для кошачьих лотков.

 

Фото:   пресс-служба «РКС-Самара»

 

Теги: РКС-Самара Самара

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