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«РКС-Самара»: о ремонтно-профилактических работах на предстоящую неделю
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«РКС-Самара»: о ремонтно-профилактических работах на предстоящую неделю

23 мая 2025 15:44
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Обратите внимание, что работы с ограничением движения запланированы уже в эту субботу!

«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения. В большинстве случаев воду отключать не будут, но в некоторых ситуациях без этого никак не обойтись. Чтобы у жителей не было проблем, мы сообщаем адреса возможных отключений заранее и просим сделать запас воды.

Обратите внимание, что работы с ограничением движения запланированы уже в эту субботу!

24 мая с 10:00 для ремонтных работ на водопроводной линии д-300 мм будет закрыто движение по ул. Черемшанской от ул. Пугачёвской до ул. Алма-Атинской. Отключения ХВС не планируются, но кратковременные ограничения ресурса возможны в процессе работ. Жителям близлежащих домов рекомендуется сделать запас воды для бытовых нужд. 

На 26 мая запланирован демонтаж задвижек диаметром 150 и 200 мм и насосного агрегата на ул. Белорусской. Холодную воду придётся отключить с 11:00 до 13:55 в домах по адресам: ул. Белорусская, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 34А, 38, 40, 42, 44, 44А.

28 мая заменим задвижки диаметром 200 мм и пожарный гидрант на ул. И. Булкина. В связи с этим без ХВС с 10:00 до 16:00 будут дома по адресам: ул. И.Булкина, 80, 81, 80А, 82, 83, 85.     

Адрес установки бойлера: ул. И. Булкина, 80а.

Также 28 мая будут проведены работы на НСП №101: замена рубильников на электрическом вводе. Отключение ХВС не запланировано, но на пониженном давлении с 11:00 до 13:55 будут дома: ул. Ново-Комсомольская, 1, 1а, 3, 5, 7, 8, 9, 36, 38, 50, 52; ул. Казачья,  2, 2а, 2б, 5, 7, 8, 8а, 12, 13а, 15.

29 мая планируем заменить задвижку диаметром 150 мм на ул. Металлургов. Для этого с 10:00 до 17:00 холодное водоснабжение будет отключено по адресам: ул. Металлургов, 75, 76, 76А, 78; ул. Елизарова, 60, 62, 62А.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован. 

 

Фото:  pxhere.com

Теги: РКС-Самара Самара

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