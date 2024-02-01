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«РКС-Самара»: несогласованные строения усложняют работы аварийных бригад

1 февраля 2024 15:51
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Именно так произошло сразу по двум аварийным адресам на коммуникациях «РКС-Самара».

Трубы водоснабжения и водоотведения, как и любые другие подземные инженерные коммуникации, находятся под защитой специальной охранной зоны. Это пространство, определённое санитарными нормами и строительными правилами. В этой зоне запрещается строить здания, устанавливать киоски и другие торговые точки, детские,  спортивные и парковочные площадки, высаживать деревья. Всё это мешает быстрому доступу к коммуникациям в нужный момент, когда нужно срочно устранить повреждение на трубе. Приходится тратить время на поиски владельцев и последующий демонтаж.

Именно так произошло сразу по двум аварийным адресам на коммуникациях «РКС-Самара» в последние дни января – первый день февраля. На Московском шоссе лит.Б произошёл технологический отказ на водопроводной линии диаметром 250 мм. Устранить быстро не получилось: работам помешал рекламный щит на бетонной подушке (очень основательной, надо сказать: почти метр в глубину), установленный чётко над трубой. Несколько часов бригада «РКС-Самара» разбивала бетон гидромолотом и только к утру удалось расчистить место для земляных работ. Сейчас ведётся замена трубы.

В это же время на другом конце города возникла похожая ситуация: на ул. Губанова в районе 15 дома бригада какое-то время не могла найти место повреждения трубы: прямо в месте утечки расположилась ночная стихийная автостоянка. Ранним утром машин на ней было ещё очень много. К решению вопроса подключили администрацию района, УК, СМИ. Но снова теряли драгоценное время, начать ремонтные работы удалось лишь несколько часов спустя.

Любое строительство, обустройство площадок и высадка крупных деревьев должны проходить согласование со всеми ресурсными организациями через администрацию района. Это может занять некоторое время, но гораздо меньшее в итоге по сравнению с тем, которое приходится тратить, разыскивая владельцев и спецтехнику для уборки ненужных строений. Кроме того, нахождение вблизи коммуникаций во время  технологического сбоя,(например падение в провал трубы с водой или стоками)  может быть опасно для жизни и здоровья человека, сохранности личного транспорта.  

 

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»

Теги: РКС-Самара

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