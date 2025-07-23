«РКС-Самара» меняют формат квитанций и обновляют личный кабинет: что нужно знать абонентам

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С августа 2025 года абоненты «РКС-Самара» начнут получать квитанции за услуги водоснабжения и водоотведения в другом формате. Это связано с переходом на новое программное обеспечение в рамках улучшения клиентского сервиса.

Изменения коснутся личного кабинета, лицевого счёта и внешнего вида квитанций, мобильного приложения и телеграм-бота.

В квитанциях останется привычное содержание: начисления, данные по приборам учёта, сроки поверки, суммы переплат или задолженности, а также штрих-код для оплаты. Однако появятся и важные изменения. В частности, абонентам будет присвоен новый лицевой счёт, который указан в левом верхнем углу квитанции.

Обращаем внимание: оплата теперь производится только по новому лицевому счёту. Старые счета станут недействительны, оплата на них зачисляться не будет.

При этом:

Автоплатежи перенастроятся на новые лицевые счета автоматически.

В личном кабинете оплата будет зачисляться на новый счёт — никаких дополнительных действий от абонентов не требуется.

Банковские сотрудники проинформированы об изменениях и готовы помочь при оплате.

Штрих-код на новых квитанциях настроен на новые лицевые счета.

Новый личный кабинет заработает уже с 24 июля. Вход в ЛК уже завтра будет доступен по прежним логину и паролю, а все данные — об оплатах, задолженностях и переданных показаниях — сохранятся. Также в ЛК можно зарегистрироваться заново, с новым лицевым счетом после получения обновлённой квитанции.

Одновременно обновятся телеграм-бот (теперь это РКС-Помощник) и мобильное приложение (теперь оно называется РКС, доступно для скачивания в Google Play, Rustore и Appstore, логин и пароль те же, что и для ЛК).

Ссылки для скачивания:

- телеграм-бот РКС_Помощник https://t.me/Roscomsysru_bot (лучше регистрироваться уже с новым лицевым счетом)

- приложение РКС

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.stackit.mobileappooorks

https://www.rustore.ru/catalog/app/ru.stackit.mobileappooorks

https://apps.apple.com/ru/app/%D1%80%D0%BA%D1%81/id6736679585

«РКС-Самара» продолжают работу над улучшением качества обслуживания и благодарят абонентов за понимание и доверие.

По всем вопросам можно обратиться в виртуальную приёмную: в личном кабинете на сайте samcomsys.ru, позвонить в контактный центр по телефону (846) 207-25-40 или прийти в любой из центров обслуживания клиентов (адреса: https://samcomsys.ru/callcentadr)

Фото: «РКС-Самара»