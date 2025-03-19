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«РКС-Самара»: лучшее время расстаться с долгами — сейчас!

19 марта 2025 16:15
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Если вы не оплачивали квитанции «РКС-Самара» более трёх месяцев, обязательно проверьте Госуслуги. Возможно, там уже есть судебное взыскание.

Самый выгодный вариант — оплачивать услуги водоснабжения и водоотведения вовремя и в полном объёме.  

Все жители Самары знают, что услуги водоснабжения и водоотведения, которые предоставляет «РКС-Самара», должны быть оплачены вовремя и в полном объёме. Каждый месяц необходимо оплачивать бумажные или электронные квитанции и передавать показания приборов учёта. Однако не все соблюдают это непреложное правило.

Причины могут быть разные. У кого-то временные финансовые сложности, кто-то уехал в другой город на несколько месяцев и не умеет пользоваться Личным кабинетом на сайте, кто-то просто забыл или даже не считает нужным каждый месяц оплачивать то, чем пользуется ежедневно.

Расскажем, как из разряда злостных неплательщиков перейти в разряд добросовестных абонентов, если за один раз сложно расстаться с долгом.

1. Проверьте квитанцию от «РКС-Самара» или Личный кабинет на сайте https://samcomsys.ru, узнайте точную сумму долга за холодную воду и канализацию.

2. Оплатите не менее 30% долга.

3. Отправьте в Виртуальную приёмную в личном кабинете на сайте «РКС-Самара» следующие данные:

- чек об оплате (скан, фото),

- свой точный адрес,

- контактный телефон,

- заявление в свободной форме о предоставлении рассрочки платежа.

4. С вами свяжутся сотрудники сбытового подразделения для подтверждения графика платежей.

Если у вас остались вопросы о том, как расстаться с долгами за холодное водоснабжение и водоотведение, можно позвонить в колл-центр по номеру 207-25-40. В будние дни с 08.00 до 17.00 вам ответят сотрудники сбытового подразделения ресурсоснабжающего предприятия.

Обращаем особое внимание! Если вы не оплачивали квитанции «РКС-Самара» более трёх месяцев, обязательно проверьте Госуслуги. Возможно, там уже есть судебное взыскание. Тогда, кроме долга, необходимо будет оплатить госпошлину в размере 2000 рублей.

В любом случае, платить за холодную воду и канализацию вовремя и в полном объёме гораздо выгоднее, чем копить долги!

 

Фото:   пресс-служба «РКС-Самара»

 

Теги: РКС-Самара Самара

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