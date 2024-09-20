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«РКС-Самара» информируют горожан о работах на сетях водоснабжения на предстоящую неделю
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«РКС-Самара» информируют горожан о работах на сетях водоснабжения на предстоящую неделю

20 сентября 2024 15:41
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Большинство работ пройдёт без отключения воды, но в некоторых случаях перекрыть водоснабжение на несколько часов всё же придётся.

И снова по пятницам «РКС-Самара» информируют жителей города о работах на сетях водоснабжения. Большинство работ пройдёт без отключения воды, но в некоторых случаях перекрыть водоснабжение на несколько часов всё же придётся. Адреса сообщаем заранее и просим жителей при необходимости сделать запас воды.

23 сентября планируется заменить пожарный гидрант на ул. Мориса Тореза. Для этого с 10:00 до 14:00 холодная вода будет отключена по адресу: ул. Мориса Тореза, 144.

25 сентября будет произведён демонтаж насосного агрегата №1, 10 метров трубопровода диаметром 150 мм, двух запорных арматур диаметром 150 мм, а также монтаж 2х метров новой системы диаметром 150 мм на ул. Пятигорской. Для этого подача ХВС будет ограничена с 10:00 до 12:55 по адресам: ул. Владимирская, 37, 41, 43, 45; ул. Тухачевского, 22, 24, 26, 28; ул. Пензенская, 43, 45, 51, 53; ул. Пятигорская, 4, 8, 10.

Также 25 сентября на пр. Карла Маркса проведут замену пожарного гидранта. В связи с работами холодная вода будет отсутствовать с 09:00 до 17:00 по адресам: ул. Алма-Атинская, 100, 100А, 102, 104, 106; пр. Карла Маркса, 488, 496, 498, 500, 504.

26 сентября планируется замена задвижек диаметром 200 мм, 300 мм и 400 мм по ул. Черемшанской. Для этого с 10:00 26.09.2024 до 05:00 27.09.2024 подача ХВС будет ограничена по адресам: ул. Черемшанская, 139, 139А, 147; ул. Нагорная, 138, 138а, 138б, 140, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 151, 153.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.

Теги: РКС-Самара

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