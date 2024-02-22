«РКС-Самара» информируют жителей города о ремонтно-профилактических работах на неделю

162

И снова по пятницам «РКС-Самара» информируют жителей города о работах на сетях холодного водоснабжения. Большинство работ пройдёт без отключения воды, но в некоторых случаях перекрыть водоснабжение на несколько часов всё же придётся. Адреса сообщаем заранее и просим жителей при необходимости сделать запас воды.

29 февраля планируется заменить два пожарных гидранта на ул. Литвинова. Для этого с 9:00 до 17:00 холодная вода будет отключена по адресам: ул. Литвинова, 272, 272А, 276; ул. Современная, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, ул. Магистральная, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19.

Также 29 февраля будет произведёна замена задвижек по ул. Вольской. Для этого подача ХВС будет ограничена с 9:00 до 16:00 по адресам: ул. Вольская, 81, 83, 85; Томашевский туп., 3; Ново-Вокзальный туп., 10, 12, 13; ул. Свободы, 92; ул. Калинина, 14.

1 марта будет произведена замена пожарного гидранта по ул. 22 партсъезда. Для этого подача ХВС будет ограничена с 10:00 до 14:00 по адресам: ул. 22 Партсъезда, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138 - частный сектор.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.