Я нашел ошибку
Главные новости:
К ликвидации последствий привлечено: 51 человек, 22 единицы техники.
В Волжском районе произошла разгерметизация магистрального нефтепровода
Армен Бенян вручил специалистам больницы награды и пожелал всем крепкого здоровья и плодотворной работы во благо здоровья жителей области.
Армен Бенян с рабочим визитом посетил Самарскую больницу имени Пирогова.
В 2023 году более 1000 студентов СамГУПС приняли участие в движении студенческих отрядов.
В Самаре более тысячи бойцов студотрядов ознакомились с выставочной площадкой «Фабрика карьеры в компании «РЖД»
В Самарской области за время реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» отремонтировано 1 866 км автомобильных дорог.
На выставке "Россия" рассказали о достижениях в транспортной отрасли
В перерывах между раундами сотрудницы самарского Росреестра подарили мужчинам творческие номера, исполнив песни, стихи и классические произведения.
В Управлении Росреестра СО прошла интеллектуальная викторина «Подвиги России»
В разработке дизайна формы активное участие принимали и сами участники фестиваля из Самарской области.
В Самаре презентовали форму участников и волонтёров Всемирного фестиваля молодёжи
Большинство работ пройдёт без отключения воды, но в некоторых случаях перекрыть водоснабжение на несколько часов всё же придётся.
«РКС-Самара» информируют жителей города о ремонтно-профилактических работах на неделю
Ветеран МВД совместно с общественником обсудили с ребятами вопросы патриотизма и воспитания подрастающего поколения.
Ветеран МВД поздравил школьников с наступающим Днем защитника Отечества
Наверх
Самара  -17 °C, Тольятти  -16 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.44
0.09
EUR 99.9
0.34
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Управлении Росгвардии СО состоялось торжественное собрание в честь Дня защитника Отечества
В ГУ МЧС СО состоялось торжественное мероприятие в честь Дня защитника Отечества
В Южном Городе ребята из отряда ЮИД провели Акцию «По законам дороги»
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

«РКС-Самара» информируют жителей города о ремонтно-профилактических работах на неделю

22 февраля 2024 15:46
162
Большинство работ пройдёт без отключения воды, но в некоторых случаях перекрыть водоснабжение на несколько часов всё же придётся.

И снова по пятницам «РКС-Самара» информируют жителей города о работах на сетях холодного водоснабжения. Большинство работ пройдёт без отключения воды, но в некоторых случаях перекрыть водоснабжение на несколько часов всё же придётся. Адреса сообщаем заранее и просим жителей при необходимости сделать запас воды.

29 февраля планируется заменить два пожарных гидранта на ул. Литвинова. Для этого с 9:00 до 17:00 холодная вода будет отключена по адресам: ул. Литвинова, 272, 272А, 276; ул. Современная, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, ул. Магистральная, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19.

Также 29 февраля будет произведёна замена задвижек по ул. Вольской. Для этого подача ХВС будет ограничена с 9:00 до 16:00 по адресам: ул. Вольская, 81, 83, 85; Томашевский туп., 3; Ново-Вокзальный туп., 10, 12, 13; ул. Свободы, 92; ул. Калинина, 14.

1 марта будет произведена замена пожарного гидранта по ул. 22 партсъезда. Для этого подача ХВС будет ограничена с 10:00 до 14:00 по адресам: ул. 22 Партсъезда, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138 - частный сектор.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.

Теги: РКС-Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Все должники "РКС-Самара" получат судебные приказы
21 февраля 2024, 12:55
Все должники "РКС-Самара" получат судебные приказы
После получения судебных приказов начинается работа судебных приставов: наложение арестов на банковские карты, арест имущества, автотранспорта, запрет на выезд. ЖКХ
514
Как правило, пирамиду ставят около домов, владельцы которых выглядят платёжеспособными, но или забыли о квитанциях, или намеренно игнорируют их.
20 февраля 2024, 15:43
В 2023 году «РКС-Самара» поставили 97 пирамид должникам за холодную воду и канализацию
Как правило, пирамиду ставят около домов, владельцы которых выглядят платёжеспособными, но или забыли о квитанциях, или намеренно игнорируют их. ЖКХ
705
Обновлённые сети повысят надёжность и бесперебойность системы холодного водоснабжения.
19 февраля 2024, 14:21
«РКС-Самара» переложили и построили почти 32 км сетей водоснабжения и водоотведения
Обновлённые сети повысят надёжность и бесперебойность системы холодного водоснабжения. ЖКХ
815

В центре внимания
Самарская область стала победителем сразу в трех номинациях Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards
22 февраля 2024  13:45
Самарская область стала победителем сразу в трех номинациях Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards
324
В Самарской области по нацпроекту отремонтируют дороги, ведущие к спортивным учреждениям
22 февраля 2024  13:14
В Самарской области по нацпроекту отремонтируют дороги, ведущие к спортивным учреждениям
238
В День защитника Отечества на самарской набережной будут работать военно-патриотические тематические площадки
22 февраля 2024  11:59
В День защитника Отечества на самарской набережной будут работать военно-патриотические тематические площадки
423
Ежемесячную выплату из материнского капитала получают более 5 тысяч самарских семей
22 февраля 2024  11:52
Ежемесячную выплату из материнского капитала получают более 5 тысяч самарских семей
251
Телебашня в Самаре озарится праздничной подсветкой в День защитника Отечества
22 февраля 2024  09:54
Телебашня в Самаре озарится праздничной подсветкой в День защитника Отечества
222
Весь список