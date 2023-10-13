«РКС-Самара» информируют жителей города о работах на сетях водоснабжения на неделю

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Как обычно по пятницам «РКС-Самара» информируют жителей города о работах на сетях водоснабжения. Большинство работ пройдёт без отключения воды, но в некоторых случаях перекрыть водоснабжение на несколько часов всё же придётся. Адреса сообщаем заранее и просим жителей при необходимости сделать запас воды.

17 октября запланировано техническое присоединение двух водопроводных линий диаметром 200 мм на ул. Партизанская. Для этого с 08:00 до 23:00 холодная вода будет отключена по адресам: ул. Партизанская 141, 143, 143а, 146, 148, 158, ул. Тушинская 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 46, 48, ул. Авроры 68, 70, 72.

Адрес установки бойлера: ул. Партизанская 158.

18 октября будут проведены работы по замене двух задвижек диаметром 250 и 150мм по ул. Стара Загора. Холодное водоснабжение будет отсутствовать с 09:00 до 17:00 по адресам: ул. Стара Загора 295, 303, 305, 307, 301, 309, ул. Алма-Атинская 108в, 108б, 108а, 148, 150, 152, 144, 146.

Также 18 октября запланирована замена двух задвижек диаметром 300мм. Для этого с 09:00 до 21:00 холодная вода будет отключена по адресам: Стрелка реки Самара 1, 2, 3, 4, ул. М.Горького 4, 4а, 44, 56, 58, 60, 62, 11, 13, 15, ул. Крупской 1, 1а, 1б, 1в, 1д, 1г, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, Малярный пер 1, 3, ул. Г.Засекина 1, 3, 5, 7, ул. Кутякова 2, 4, 6, 6д, 8, 10, 12, ул. Водников 3, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 18.

Адрес установки бойлера: ул. Г.Засекина 5, ул. Водников 17.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.

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