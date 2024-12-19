«РКС-Самара» и «СамГЭС» объединили усилия в борьбе с неплательщиками

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Жители Куйбышевского района Самары, отличаются одной из самых низких платёжных дисциплин в городе. К концу 2024 года они накопили долги за услуги холодного водоснабжения и водоотведения на 137 млн рублей. «РКС-Самара» использовали все методы воздействия на неплательщиков: писали, звонили, присылали уведомления, приходили. Настало время крайних мер: 64 квартиры с общим долгом в 2 млн рублей попали в список на тампонирование. А чтобы усилить воздействие, объединились с коллегами-энергетиками «СамГЭС» и УК.

Первые квартиры от водоотведения и электроэнергии отключили на Пугачёвском тракте и ул. Хасановской. Один из должников потребил и не оплатил услуг более чем на 50 тысяч рублей. Теперь, если он хочет встречать праздники со светом и канализацией, ему придётся срочно не просто гасить долг, но и оплачивать работы по восстановлению услуг. Прибавить к этому возросшие с сентября судебные пошлины, которые ложатся на плечи неплательщиков - и ситуация становится очень серьёзной. И так с каждым, чья квартира попала в список на отключение.

Ресурсные компании «РКС-Самара» и «СамГЭС» рекомендуют всем, кто накопил долги, не скрываться в надежде, что рассосётся. Если оплаты коммунальных услуг не было два месяца и больше - вы уже в списке на отключение. Нужно обратиться в организацию и найти решение, как погасить задолженность, договориться о рассрочке, реструктуризации на персональных условиях.

Фото: пресс-служба «РКС-Самара»