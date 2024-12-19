Я нашел ошибку
Главные новости:
Мероприятие традиционно прошло в канун профессионального праздника Дня энергетика в стенах Самарского государственного технического университета.
«Т Плюс» провела церемонию Посвящения в энергетики молодых сотрудников
Таких регионов, по словам главы государства, около 35.
Путин: для регионов с низким уровнем рождаемости создадут программу поддержки
Основу здорового питания составляют три основных принципа.
Самарский врач - гериатр рассказала об основных принципах правильного питания для пожилых
В Куйбышевском районе должников отключают от услуг.
«РКС-Самара» и «СамГЭС» объединили усилия в борьбе с неплательщиками
В ближайшее время ФАП будет оснащён необходимым медицинским оборудованием и мебелью.
В селе Дергачи Красноармейского района возведён новый фельдшерско - акушерский пункт
Участниками конкурса стали более 100 тысяч семей – это жители всех 89 регионов вместе со своими родственниками, проживающими в 81 стране.
В 2024 году конкурс «Это у нас семейное» исполнил мечты тысяч семей России
Всего в экспозиции представлено более 60 авторских архитектурных вышивок Саши Браулова, посвященных архитектуре авангарда со всего мира, а так же документальная вышивка с ироничными сюжетами из жизни. 
В «ЗИМ Галерее» пройдет заключительная экскурсия по архитектурному авангарду
Вячеслав Федорищев передал автомобили сотрудникам УФСИН и Росгвардии в зону СВО
Вячеслав Федорищев передал автомобили сотрудникам УФСИН и Росгвардии в зону СВО
Наверх
Самара  -7 °C, Тольятти  -6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 102.78
-0.22
EUR 108.51
0.17
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«Т Плюс» провела церемонию Посвящения в энергетики молодых сотрудников
В Самарском Дворце ветеранов стартовали праздничные мероприятия
День рождения Музея-галереи «Заварка» отметят в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

«РКС-Самара» и «СамГЭС» объединили усилия в борьбе с неплательщиками

19 декабря 2024 15:19
173
В Куйбышевском районе должников отключают от услуг.

Жители Куйбышевского района Самары, отличаются одной из самых низких платёжных дисциплин в городе. К концу 2024 года они накопили долги за услуги холодного водоснабжения и водоотведения на 137 млн рублей. «РКС-Самара» использовали все методы воздействия на неплательщиков: писали, звонили, присылали уведомления, приходили. Настало время крайних мер: 64 квартиры с общим долгом в 2 млн рублей попали в список на тампонирование. А чтобы усилить воздействие, объединились с коллегами-энергетиками «СамГЭС» и УК.

Первые квартиры от водоотведения и электроэнергии отключили на Пугачёвском тракте и ул. Хасановской. Один из должников потребил и не оплатил услуг более чем на 50 тысяч рублей. Теперь, если он хочет встречать праздники со светом и канализацией, ему придётся срочно не просто гасить долг, но и оплачивать работы по восстановлению услуг. Прибавить к этому возросшие с сентября судебные пошлины, которые ложатся на плечи неплательщиков - и ситуация становится очень серьёзной. И так с каждым, чья квартира попала в список на отключение.

Ресурсные компании «РКС-Самара» и «СамГЭС» рекомендуют всем, кто накопил долги, не скрываться в надежде, что рассосётся. Если оплаты коммунальных услуг не было два месяца и больше - вы уже в списке на отключение. Нужно обратиться в организацию и найти решение, как погасить задолженность, договориться о рассрочке, реструктуризации на персональных условиях.

 

Фото:   пресс-служба «РКС-Самара»

Теги: РКС-Самара Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
«РКС-Самара» напоминают: канализация - не мусорка!
17 декабря 2024, 14:15
"РКС-Самара" вывезли 10 тонн мусора из сетей канализации за неделю
«РКС-Самара» напоминают: канализация - не мусорка! ЖКХ
487
Большинство работ пройдёт без отключения воды, но в некоторых случаях перекрыть водоснабжение на несколько часов всё же придётся.
13 декабря 2024, 15:58
«РКС-Самара»: ремонтно-профилактические работы на предстоящую неделю
Большинство работ пройдёт без отключения воды, но в некоторых случаях перекрыть водоснабжение на несколько часов всё же придётся. ЖКХ
1006
Чьи участки находятся вблизи ремонтируемого участка ГБК (71 переулок, 10-я улица в районе ул.Олимпийской).
09 декабря 2024, 14:26
Состоялась встреча специалистов «РКС-Самара» с жителями
Чьи участки находятся вблизи ремонтируемого участка ГБК (71 переулок, 10-я улица в районе ул.Олимпийской). ЖКХ
883

В центре внимания
Проезд в самарском транспорте подорожает
19 декабря 2024  12:05
Проезд в самарском транспорте подорожает
210
В Самаре представили программу новогодних мероприятий
18 декабря 2024  12:29
В Самаре представили программу новогодних мероприятий
1165
С 13 января Куйбышевская магистраль запускает первый Самарский диаметр в Самарской области.
17 декабря 2024  13:04
С 13 января Куйбышевская магистраль запускает первый Самарский диаметр в Самарской области.
465
За вчерашний день в Самаре выпало 16 мм осадков
17 декабря 2024  12:45
За вчерашний день в Самаре выпало 16 мм осадков. Последствия снегопада устраняли всю ночь
523
В Самаре на площади Куйбышева готовят красочные локации, вкусное угощение и катание на «ватрушках»
17 декабря 2024  12:36
В Самаре на площади Куйбышева готовят красочные локации, вкусное угощение и катание на «ватрушках»
1391
Весь список