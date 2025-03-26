«РКС-Самара» и Роспотребназдор следят за качеством волжской и питьевой воды в Самаре

121

Паводок в Самаре проходит в два этапа: в марте-апреле – на малых реках, в апреле-мае – на Волге. В настоящий момент «РКС-Самара» проводит все необходимые мероприятия, направленные на бесперебойное функционирование системы водоподготовки и водоснабжения города.

Управление главного технолога, производственно-техническое управление, центральная диспетчерская служба и другие подразделения «РКС-Самара» обеспечивают оперативное руководство работой насосно-фильтровальных станций, где происходит забор воды из Волги и водоподготовка.

Специалисты круглосуточно следят за качеством воды в Волге. В соответствии с полученными данными производится корректировка технологических процессов водоподготовки, регулируется количество реагентов и коагулянтов. Во время паводка количество лабораторных анализов увеличивается вдвое!

Дополнительно разработаны технические регламенты действий в чрезвычайных ситуациях при поднятии уровней воды и подтоплении береговых водозаборов насосно-фильтровальных станций. Сформированы специальные бригады, проведен инструктаж работников предприятия и определён порядок действия персонала, обеспечен запас реагентов.

Параллельно санитарный контроль питьевой воды осуществляет Роспотребнадзор по Самарской области. Вода в распределительные сети города подается в соответствии с СанПИН. Самарцы, обеспокоенные ситуацией в Отрадном, могут не волноваться за качество воды в областной столице.

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»