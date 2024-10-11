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"РКС-Самара" готовят Аллею хорошего настроения к зиме

11 октября 2024 10:06
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"РКС-Самара" готовят Аллею хорошего настроения к зиме

Ёжик, Мойдодыр, самоходные Емелины вёдра и другие сказочные герои с ул. Подшипниковой отправляются на зимовку в цеха. Специалисты «РКС-Самара» убрали все арт-фигуры, созданные для Аллеи хорошего настроения. Зимнюю вахту будет нести постоянная сине-белая экспозиция у ворот: слесарь, вентиль, гидрант и машина АВР. На газонах законсервировали автополив, а также установили защитные устройства для кустарников, чтобы их не повредили зимой во время снегопадов.

Уже следующей весной на Аллее планируется установить новые композиции, которые придумывают и собирают творческие сотрудники. При сильной загруженности и большом объёме работы на предприятии всё равно стараются найти время, чтобы подарить самарцам хорошее настроение. А какая тема вдохновит всех на этот раз, пока тайна.

 

 

Теги: РКС-Самара

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