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«РКС-Самара»: чтобы участвовать в поощрительной акции и спланировать траты на предпраздничные хлопоты, с долгами нужно расставаться уже сейчас
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«РКС-Самара»: чтобы участвовать в поощрительной акции и спланировать траты на предпраздничные хлопоты, с долгами нужно расставаться уже сейчас

29 октября 2024 14:32
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Ежегодно «РКС-Самара» для своих добросовестных абонентов проводят новогоднюю поощрительную акцию, главное в которой - не иметь долгов и оплатить авансом услуги декабря.

Ежегодно «РКС-Самара» для своих добросовестных абонентов проводят новогоднюю поощрительную акцию, главное в которой - не иметь долгов и оплатить авансом услуги декабря.

Многие жители уже привыкли выполнять все условия и получать подарки. Чтобы предпраздничная оплата услуг ресурсной компании не стала обременительной, есть смысл долги оплатить уже в октябре-ноябре и запланировать декабрьский авансовый платёж.

Сегодня долги жителей, которые находятся на прямых расчётах с «РКС-Самара», более 1,8 миллиарда рублей! Около 30 тысяч абонентов числятся должниками ресурсной компании за уже потреблённую воду и пользование водоотведением. Каждый из них может в канун праздника оказаться с заблокированными картами или перекрытой канализацией, или уже сегодня начать гасить долги, а в канун 2025 года получить подарок. Как провести праздники, каждый решает сам.

 

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»

Теги: РКС-Самара Самара

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