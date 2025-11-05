Режим работы Центров обслуживания клиентов «РКС-Самара»

150

«РКС-Самара» предоставляют различные способы решения вопросов, связанных с начислениями и оплатой услуг водоснабжения и водоотведения. Удобный дистанционный способ – обращение через Личный кабинет на сайте https://lk.roscomsys.ru/. Через этот канал связи можно получить ответы на любые вопросы.

Если есть необходимость посетить очные центры облуживания клиентов, нужно учитывать график их работы.

Центры обслуживания клиентов «РКС Самара»

- ул. Луначарского, 56. Время работы с понедельника по пятницу - с 8:00 до 17:00

- пр. Металлургов, 56, с понедельника по пятницу - с 8:00 до 17:00

- ул. Советской Армии, 146, работает с понедельника по пятницу - с 8:00 до 17:00

- ул. Павла Маркина, 1, с понедельника по четверг - с 8:00 до 17:00, пятница - с 08:00 до 16:00.

- ул. Бакинская, 20, с понедельника по четверг - с 8:00 до 17:00, пятница - с 08:00 до 16:00.

В период с 22 по 24 число каждого месяца приём не осуществляется в связи с обработкой документов. В этот период возможна выдача справок об отсутствии задолженности в ЦОК по адресу: г. Самара, ул. Луначарского, 56, с 08:00 до 17:00.

Фото предоставлено пресс-службой «РКС Самара»