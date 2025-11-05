Я нашел ошибку
Главные новости:
В центре внимания — мир идеального детства советского ребенка: мечты, фантазии, желания и мысли о будущем.
Выставка «Детство. Мечты» открылась в филиале Третьяковской галереи в Самаре 
Которые будут оформляться с согласия родителей, в свою очередь взрослые смогут получать геотреки своих детей без подачи официального заявления.
Минцифры России вводит специальные сим-карты для детей
Торжественное открытие выставки состоялось на площадке «Солидарность Самара Арена».
Вячеслав Федорищев осмотрел выставочную экспозицию XIII международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
Все новые объекты здравоохранения будут введены в эксплуатацию и начнут прием пациентов до конца года.
В Красноармейском районе до конца года откроют 4 новых ФАПа
10 тысяч человек стали участниками массового забега в рамках форума «Россия – спортивная держава».
В Самаре массовым забегом «Чистый спорт» открылся форум «Россия – спортивная держава»
Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше 1700 различных правонарушений в области дорожного движения.
ГАИ СО: итоги рейдовых мероприятий за минувшие выходные и праздничные дни
В период с 22 по 24 число каждого месяца приём не осуществляется в связи с обработкой документов.
Режим работы Центров обслуживания клиентов «РКС-Самара»
Президент отметил важность создания качественной спортивной инфраструктуры для юных поколений и продвижения масштабных любительских состязаний.
Путин поприветствовал участников форума "Россия - спортивная держава"
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям Самарской области
Большой этнографический диктант написали около 100 человек в Самаре
«Россия — спортивная держава»: творческие коллективы Самары встречают гостей форума в аэропорту «Курумоч»
Режим работы Центров обслуживания клиентов «РКС-Самара»

5 ноября 2025 11:34
150
В период с 22 по 24 число каждого месяца приём не осуществляется в связи с обработкой документов.

«РКС-Самара» предоставляют различные способы решения вопросов, связанных с начислениями и оплатой услуг водоснабжения и водоотведения. Удобный дистанционный способ – обращение через Личный кабинет на сайте https://lk.roscomsys.ru/. Через этот канал связи можно получить ответы на любые вопросы.

Если есть необходимость посетить очные центры облуживания клиентов, нужно учитывать график их работы.

Центры обслуживания клиентов «РКС Самара»

- ул. Луначарского, 56. Время работы с понедельника по пятницу - с 8:00 до 17:00

- пр. Металлургов, 56, с понедельника по пятницу - с 8:00 до 17:00

- ул. Советской Армии, 146, работает с понедельника по пятницу - с 8:00 до 17:00

- ул. Павла Маркина, 1, с понедельника по четверг - с 8:00 до 17:00, пятница - с 08:00 до 16:00.

- ул. Бакинская, 20, с понедельника по четверг - с 8:00 до 17:00, пятница - с 08:00 до 16:00.

В период с 22 по 24 число каждого месяца приём не осуществляется в связи с обработкой документов. В этот период возможна выдача справок об отсутствии задолженности в ЦОК по адресу: г. Самара, ул. Луначарского, 56, с 08:00 до 17:00. 

 

Фото предоставлено пресс-службой «РКС Самара»

Теги: РКС-Самара Самара

