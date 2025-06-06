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Ремонтно-профилактические работы «РКС-Самара» на предстоящую неделю

6 июня 2025 15:53
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Адреса возможных отключений водоснабжения.

«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения. В большинстве случаев воду отключать не будут, но в некоторых ситуациях без этого никак не обойтись. Чтобы у жителей не было проблем, мы сообщаем адреса возможных отключений заранее и просим сделать запас воды.

9 июня будет произведён монтаж временной схемы трубопровода диаметром 100 мм на ул. Ново-Вокзальной. Для этого с 09:00 до 11:55 будет отключено ХВС по адресам: Московское ш., 252, 252А, 252В, 252Б, 254; ул. Ново-Вокзальная, 247, 249, 251, 251А, 253, 255, 257, 257А, 257Б; ул. Аминева, 4, 6, 8, 8А, 8Б, 10, 12.

10 июня в связи с монтажом участка трубопровода диаметром 150 мм на ул. Воронежской придётся отключить холодную воду с 09:30 до 12:25 по адресам: ул. Воронежская, 198; ул. Стара Загора, 100А, 102А, 104.

Также 10 июня запланирована замена узла диаметром 300 мм на Московском шоссе. На период с 10:00 до 22:00 будет отключено холодное водоснабжение по адресам: ул. Ново-Вокзальная, 247, 253, 255, 251, 257, 257А, 251А, 249, 257Б, 257В;   Московское ш., 252, 252А, 252Б, 252В, 254; ул. Аминева, 4, 6, 8, 8Б, 8А, 10, 12.

11 июня заменим задвижку диаметром 300 мм на ст. Безымянка. В связи с этим с 10:00 до 17:00 без ХВС будут дома по адресам: ст. Безымянка, 1, 2, 3, 5, 8, 9. Адрес установки бойлера: ст.  Безымянка, 1.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах – предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован. 

Теги: РКС-Самара Самара

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