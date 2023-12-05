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Реконструкция ГОКС, которую проводят "РКС-Самара" признана одной из лучших

5 декабря 2023 09:57
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Реконструкция ГОКС, которую проводят "РКС-Самара" признана одной из лучших

Реконструкция ГОКС, которую проводят «РКС-Самара», признана одной из лучших в рамках проекта «Оздоровление Волги».

 

Главный управляющий директор «РКС-Самара» Владимир Бирюков выступил с докладом на семинаре-совещании по подведению итогов и обмену опытом работы в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» с участием Минприроды России, Минстроя России и 16 субъектов РФ. Заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Павел Барышев рассказал, в каких регионах были достигнуты наилучшие результаты по строительству очистных сооружений. На сегодня первая пятерка рейтинга 15 регионов (Москва в список не входит) выглядит так:

  • Нижегородская область

  • Самарская область

  • Республика Татарстан

  • Московская область

  • Ярославская область

Замминистра также напомнил, что в процессе реализации федерального проекта возникало много сложностей. В частности, из-за санкций существенно выросла стоимость контрактов и увеличилась цена на оборудование. График завершения некоторых мероприятий в регионах из-за увеличения сроков поставки оборудования был сдвинут, приходилось перераспределять бюджетные средства между субъектами, направлять в приоритетном порядке в регионы, которые могли быстрее ввести в эксплуатацию объекты и выйти на целевые показатели.

Рассказывая о конкретных проектах, заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько отметил реконструкцию Городских очистных канализационных сооружений (ГОКС) Самары, которую проводят «РКС-Самара», как одну из самых масштабных и технологичных. Подробнее с целями, задачами и ходом работ на ГОКС участников семинара-совещания познакомил главный управляющий директор «РКС-Самара» Владимир Бирюков.

ГОКС введены в эксплуатацию в 1974 году. Благодаря концессионному соглашению, заключённому на принципах государственно-частного партнёрства, появилась возможность проведения самой масштабной за всю историю реконструкции.  Главные цели и задачи проекта: повышение экологической безопасности населения, повышение надёжности Саратовского водохранилища, как источника питьевого водоснабжения, внедрение наилучших доступных технологий процессов очистки сточных вод. Например, по окончании работ на ГОКС в Волгу не попадёт ни одна молекула хлора, сброс ионов аммония, нитратов, нитритов и ряда других фосфатов уменьшится в 9-12 раз. Это мировой уровень очистки стоков. Всего на мероприятия по реконструкции ГОКС выделено более 4 млрд рублей средств бюджетов разного уровня и «РКС-Самара». На сегодняшний день степень готовности объекта - 99%.  

 

Теги: РКС-Самара

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