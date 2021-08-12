Растет количество абонентов, оплативших услуги «РКС-Самара» через личный кабинет

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Здесь оплата производится без банковской комиссии.

Один из самых удобных способов передать показания приборов учёта водоснабжения и оплатить квитанции от «РКС-Самара» – это личный кабинет на сайте samcomsys.ru. Здесь можно увидеть историю показаний и – самое главное – оплатить потреблённые услуги водоснабжения и водоотведения без комиссии.

В настоящее время более 140 тысяч самарцев зарегистрированы в личном кабинете «РКС-Самара». В июле 2021 года количество абонентов, заплативших за воду и канализацию через сайт компании, возросло почти в два раза. Если в июне этим сервисом воспользовались 4 800 самарцев, то в июле – 8 900! Для удобства пользователей на квитанциях за июль и на сайте samcomsys.ru размещен QR-код для быстрого входа в личный кабинет. Работать дистанционно – удобно и безопасно.



