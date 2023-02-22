Расчистка дорог в Самаре продолжится в круглосуточном режиме

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Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредило жителей об ухудшении синоптических условий. 22 февраля объявлен желтый уровень погодной опасности. Согласно прогнозу в Самаре местами ожидается сильный снег с ухудшением видимости до тысячи метров. Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует водителям по возможности воздержаться от поездок или ограничить использование автотранспорта, быть внимательными и осторожными. Для повышения безопасности дорожного движения улицы региональной столицы продолжат расчищать в круглосуточном режиме. При этом ночью, когда нет напряженного трафика, выполняется основной массив сезонных работ. Ими охвачены все районы Самары, включая отдаленные.

Первостепенно очистка производится на основных транспортных артериях, дорогах с маршрутами городского пассажирского транспорта, важных поперечниках, участках, ведущих к поликлиникам, стационарам, станциям скорой медицинской помощи, образовательным и другим учреждениям социальной сферы. Кроме того, повышенное внимание – дорожным объектам, которые в предыдущие годы были отремонтированы на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги».

МБУ «Дорожное хозяйство» продолжает следить за ходом расчистки улиц Самары и вывоза накоплений на площадки временного складирования.

Однако координация работ возложена и на глав внутригородских районов. Они следят за тем, чтобы своевременно и качественно велась уборка не только на придомовых, внутридворовых, внутриквартальных и незакрепленных территориях, но и на улично-дорожной сети, заботясь о взаимодействии всех профильных служб.

Сегодня во второй половине дня, с учетом непрекращающегося снегопада, количество техники для уборки на всех городских территориях увеличено до 365 машин, количество уборщиков территорий, включая дворников, – до 3 439.

Согласно предварительному плану работ в ночь на 23 февраля на улично-дорожной сети планируется задействовать 217 единиц техники и 117 дорожных рабочих для расчистки вручную. Поставлена задача провести полное подметание проезжих частей, с формированием валов для погрузки снежных масс. Также поручено усилить работы по вывозу накоплений, с привлечением дополнительных погрузчиков и самосвалов. При необходимости количество техники и персонала будет скорректировано.

Фото: администрация Самары