Я нашел ошибку
Главные новости:
Волонтёры «ЕР» из Самары поздравили ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также семьи военнослужащих с наступающим праздником.
Впервые за 30 лет ветеранов Снежного поздравили с Днём защитника Отечества
В связи с ухудшением погодных условий.
В Самарской области продлили ограничение для движения грузового и рейсового транспорта на федеральных трассах
В университете состоялся концерт и открылась художественная выставка.
Политех отпраздновал День защитника Отечества
Рабочие дни РЭО: 24, 25 февраля.
ГИБДД СО информирует о режиме работы регистрационно-экзаменационных подразделений
Обсудили алгоритм действий при подозрении на то, что учащиеся могут употреблять и распространять наркотики.
Полицейские и общественники региона провели антинаркотические мероприятия в образовательных организациях 
Владимир Писарский стал судьей в поединке на скоростное поедание пиццы, а Бенхамин Гарре впервые попробовал блины с разными начинками.
Новички «Крыльев Советов» встретились с болельщиками в ТРК «Космопорт»
К собравшимся обратились Дмитрий Азаров, который сейчас находится в зоне СВО,  и командующий 2-й гвардейской общевойсковой армией ЦВО Андрей Колотовкин. 
На плщади Куйбышева в Самаре проходит митинг-концерт «Слава защитникам Отечества»
Согласно предварительному плану работ в ночь на 23 февраля на улично-дорожной сети планируется задействовать 217 единиц техники и 117 дорожных рабочих для расчистки вручную.
Расчистка дорог в Самаре продолжится в круглосуточном режиме
Наверх
Самара  -5 °C, Тольятти  -7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.86
0.82
EUR 79.76
0.63
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
На плщади Куйбышева в Самаре проходит митинг-концерт «Слава защитникам Отечества»
Студенты Самарской области приняли участие в  VIII Российско-Китайском молодёжном форуме «Волга – Янцзы»
В частном жилом секторе Тольятти прошла операция «Отопление» - 2023
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Расчистка дорог в Самаре продолжится в круглосуточном режиме

22 февраля 2023 18:06
108
Согласно предварительному плану работ в ночь на 23 февраля на улично-дорожной сети планируется задействовать 217 единиц техники и 117 дорожных рабочих для расчистки вручную.

Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредило жителей об ухудшении синоптических условий. 22 февраля объявлен желтый уровень погодной опасности. Согласно прогнозу в Самаре местами ожидается сильный снег с ухудшением видимости до тысячи метров. Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует водителям по возможности воздержаться от поездок или ограничить использование автотранспорта, быть внимательными и осторожными. Для повышения безопасности дорожного движения улицы региональной столицы продолжат расчищать в круглосуточном режиме. При этом ночью, когда нет напряженного трафика, выполняется основной массив сезонных работ. Ими охвачены все районы Самары, включая отдаленные.

Первостепенно очистка производится на основных транспортных артериях, дорогах с маршрутами городского пассажирского транспорта, важных поперечниках, участках, ведущих к поликлиникам, стационарам, станциям скорой медицинской помощи, образовательным и другим учреждениям социальной сферы. Кроме того, повышенное внимание – дорожным объектам, которые в предыдущие годы были отремонтированы на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги».

МБУ «Дорожное хозяйство» продолжает следить за ходом расчистки улиц Самары и вывоза накоплений на площадки временного складирования.

Однако координация работ возложена и на глав внутригородских районов. Они следят за тем, чтобы своевременно и качественно велась уборка не только на придомовых, внутридворовых, внутриквартальных и незакрепленных территориях, но и на улично-дорожной сети, заботясь о взаимодействии всех профильных служб.

Сегодня во второй половине дня, с учетом непрекращающегося снегопада, количество техники для уборки на всех городских территориях увеличено до 365 машин, количество уборщиков территорий, включая дворников, – до 3 439.

Согласно предварительному плану работ в ночь на 23 февраля на улично-дорожной сети планируется задействовать 217 единиц техники и 117 дорожных рабочих для расчистки вручную. Поставлена задача провести полное подметание проезжих частей, с формированием валов для погрузки снежных масс. Также поручено усилить работы по вывозу накоплений, с привлечением дополнительных погрузчиков и самосвалов. При необходимости количество техники и персонала будет скорректировано.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Погода Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В университете состоялся концерт и открылась художественная выставка.
22 февраля 2023, 19:21
Политех отпраздновал День защитника Отечества
В университете состоялся концерт и открылась художественная выставка. Образование
10
Рабочие дни РЭО: 24, 25 февраля.
22 февраля 2023, 19:13
ГИБДД СО информирует о режиме работы регистрационно-экзаменационных подразделений
Рабочие дни РЭО: 24, 25 февраля. Общество
43
В Самарской области 3 февраля местами ожидается сильный снег.
02 февраля 2023, 22:42
ГИБДД СО предупреждает о дополнительной опасности в связи с ухудшением погодных условий
В Самарской области 3 февраля местами ожидается сильный снег. Общество
839

В центре внимания
В историческом центре Самары в связи со строительством метрополитена вводится временное ограничение движения транспорта
22 февраля 2023  13:46
В историческом центре Самары вводится временное ограничение движения транспорта
227
Ели, которые растут около музея
22 февраля 2023  13:43
Ели, которые растут около музея "Самара космическая", переезжают на новое место жительства
208
В Самарской области ограничили движение на ряде федеральных дорог
22 февраля 2023  12:01
В Самарской области ограничили движение на ряде федеральных дорог
223
в Самаре на всех территориях обслуживания усилены работы по расчистке и обработке участков
22 февраля 2023  11:52
В Самаре на всех территориях обслуживания усилены работы по расчистке и обработке участков
229
В Самаре проходят общественные обсуждения дизайн-проектов территорий, которые могут быть благоустроены в следующем году
22 февраля 2023  10:25
В Самаре проходят общественные обсуждения дизайн-проектов территорий, которые могут быть благоустроены в следующем году
564
Весь список