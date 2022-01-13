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Работа по расчистке города от снега ведется в усиленном режиме. Елена Лапушкина поручила главам района лично контролировать ход работ. Об этом она написала в своем Instagram.

"В Самарской области объявлен желтый уровень опасности - по прогнозу снегопад, метель и порывистый ветер сохранятся ночью и днём 14 января.

Работа по расчистке Самары от снега ведётся в круглосуточном режиме!

В усиленном режиме посменно работают все коммунальные службы. Поставила задачу главам районов лично контролировать ход расчистки и вывоза снега, координировать работу муниципальных предприятий, УК, ТСЖ и ЖСК. Утром лично проверю,как выстроен процесс.

Дорогие жители Самары! Прошу вас с пониманием отнестись к проводимым работам и без крайней необходимости не пользоваться завтра личным транспортом. Пожалуйста, по возможности не оставляйте машины вдоль обочин, чтобы не затруднять расчистку и вывоз снега.

Учитывайте прогноз погоды, выходя из дома, позаботьтесь о своей безопасности в условиях метели и порывистого ветра!"

Фото: администрация Самары