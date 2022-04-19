«Просто космос»: специалисты «РКС-Самара» установили первую тематическую арт-фигуру на Аллее хорошего настроения

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Специалисты «РКС-Самара» установили первую тематическую арт-фигуру на Аллее хорошего настроения на ул. Подшипниковой. Композицию «Водный спутник» придумали и создали в цехе эксплуатации водопроводных сетей №1 (ЦЭВС-1).

Стальная конструкция состоит из двух частей: модели Земли и летящего вокруг неё спутника, в котором находится символический кран с питьевой водой. Специалисты подошли к работе творчески и сделали в композиции много движущихся частей, которые можно вращать.

Аллею хорошего настроения украшают фигурами уже несколько лет. И каждый год посвящён какой-то теме: футбольной в год Чемпионата, спортивной, музыкальной. Кроме сезонных тематических арт-фигур на ул. Подшипниковой установлены и постоянные. Все композиции придумывают и создают сотрудники «РКС-Самара», творческий процесс идёт не в ущерб рабочему времени, используются неликвидные материалы.

До конца месяца на ул. Подшипниковой от проспекта Масленникова до ворот ресурсоснабжающего предприятия появятся еще несколько «космических» фигур. Арт-объекты прошлых лет будут установлены на ул. Луначарского и по городу рядом с другими подразделениями «РКС-Самара».

Все арт-объекты и хорошее настроение – подарок Самаре и её жителям. Но это не значит, что фигуры можно забирать домой, как это произошло в прошлом году с конструкцией того же ЦЭВС-1: тогда неизвестные украли винтовку с композиции «Биатлон» буквально на следующий день после установки. В компании, конечно, расстроились, но духом не упали: сделали новую, антивандальную. В «РКС-Самара» надеются, что в этом году все жители получат заряд космически-хорошего настроения без ущерба для Аллеи.

Фото: «РКС-Самара»