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Прошли под рекой: специалисты «РКС-Самара» завершили прокладку почти двух километров труб под дном реки Самара

3 апреля 2024 14:36
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Масштабный проект, реализуемый «РКС-Самара» призван улучшить качество водоснабжения Куйбышевского района, поселка «Волгарь», «Южного города».

Масштабный проект, реализуемый «РКС-Самара» призван улучшить качество водоснабжения Куйбышевского района, поселка «Волгарь», «Южного города».

Вода из Волги пойдёт от насосно-фильтровальной станции №1 на ул. Советской Армии до  насосно-фильтровальной станции №3 в районе ТЦ «Амбар» и далее – по домам жителей. На данный момент из зоны строительства вынесены все сторонние сети, уложено в общей сложности около 8,4 км труб, построено 6 водопроводных камер.

Общая готовность объекта на сегодня более 69%. Специалисты уже завершили один из самых ответственных этапов работ, прокладку почти двух километров труб под дном реки Самара. Как только позволят погодные условия, начнется благоустройство на тех участках, где работы были выполнены в осенне-зимний период. Завершиться все работы должны в этом году.

Проект реализуется по инвестиционной программе «РКС-Самара» при поддержке регионального правительства и городской администрации.

 

Фото:  пресс-служба «РКС-Самара»

Теги: РКС-Самара

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