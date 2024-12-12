Представители городского совета ветеранов в Самаре посетили ГОКС

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Совет ветеранов г.о. Самара побывал на Городских очистных канализационных сооружениях, встретились с руководством, познакомились с работой объекта. В прошлом - специалисты из самых разных производственных областей, в настоящем - активные горожане, которые готовы оказать поддержку предприятию во взаимодействии с жителями.

Участники встречи изучили технологический цикл очистки стоков, увидели, какой объём работы был выполнен во время реконструкции. Искренне признались, что не ожидали такого порядка и чистоты на таком специфическом объекте, как очистные сооружения. На встрече с руководством «РКС-Самара» ветераны обсудили актуальные вопросы, связанные с холодным водоснабжением и водоотведением города. Первой определили себе задачу помочь с повышением коммунальной культуры в многоквартирных домах, чтобы жители правильно пользовались системой водоотведения и на сетях не возникало частых засоров и изливов.