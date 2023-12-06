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После отключения канализации самарцы оплатили долгов на 21,5 млн рублей

6 декабря 2023 10:47
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После отключения канализации самарцы оплатили долгов на 21,5 млн рублей

Настойчивость и законность - два основных успешных условия, которых придерживаются «РКС-Самара» в борьбе с неплательщиками. В ноябре компания напомнила своим абонентам о долгах: 15 тысяч человек получили сообщения, что в случае неоплаты у них будет перекрыта канализация. С делом долго не тянули  и начали отключать услуги у особо злостных неплательщиков - затампонировали 59 квартир.

Мера оказалась действенной: владельцы более чем 6200 лицевых счетов поняли, что уговорам пришел конец, взяли себя в руки и успели погасить долги за холодную воду и канализацию до отключения. Всего было погашено долгов на сумму в 21 593 445 рублей. При этом те недобросовестные абоненты, кому уже установили заглушку, были вынуждены оплачивать ещё и её демонтаж. 

Остальным расслабляться не стоит - в декабре ресурсная компания продолжит отключение услуг у тех, кто игнорирует платёжные документы и любые уведомления о долге. В графике 600 адресов. Кто станет следующим отключённым от удобства должником, знают только специалисты по работе с задолженностью ресурсной компании. Не стоит играть с ними в «веришь-не веришь, повезёт-не повезёт». Проверьте квитанции и почтовые ящики, приведите в порядок свои платежи, чтобы в преддверии праздников не лишиться комфорта в своём доме.

Теги: РКС-Самара

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