Порядка 80 тысяч клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» выбрали электронную квитанцию

68

Около 80 тысяч жителей Самарской области подписались на электронную квитанцию АО «ЭнергосбыТ Плюс». Отказ от бумажного носителя помогает сохранить деревья, ведь ежемесячно только Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» рассылает бумажные квитанции общим весом порядка 2 тонн.

Оформить подписку на электронную квитанцию можно в Личном кабинете клиента или на странице официального сайта энергокомпании https://samara.esplus.ru/service/email/ . Эта функция доступна также для клиентов ЭнергосбыТ Плюс, получающих квитанции через ЕРЦ г. Тольятти. Данный сервис позволяет максимально обезопасить личные персональные данные горожан, а процесс оплаты тепла делает более удобным и комфортным.

«Электронный вариант в отличие от бумажного доступен с 1 числа каждого месяца, а оплата по ней займет несколько минут. История всех начислений и платежей хранится в личном кабинете, где ее при необходимости в любой момент можно посмотреть», - отметила руководитель управления клиентского сервиса Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Ольга Хамитова.