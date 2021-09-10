Показатель – 97,5%: к отопительному сезону готовы 10 тысяч многоквартирных домов Самары 

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В Самаре подготовка к отопительному сезону 2021-2022 годов находится в завершающей стадии. Так, на 9 сентября фактически готовность жилищного фонда к приему теплоресурса составляет уже 97,5% (при плановом показателе 95,4%). Таким образом, подготовлены 10 000 многоквартирных домов из 10 254.



В ночь на 8 сентября взялись за участок, проходящий через проезжую часть улицы Первомайской. Между домами № 24 и № 27 перекладка ведется ускоренными темпами – их подрядчику удалось нарастить почти вдвое. Основные работы по укладке труб, гидроизоляции близятся к завершению.



В работе 36 объектов. Из них на 15 подрядчики справятся к 15 сентября, на остальных к 20-22 сентября. В первую очередь, будет включаться отопление в зданиях социальной сферы. К пуску и приему тепла они тоже готовы.