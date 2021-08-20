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Подготовка внутридомовых сетей к предстоящей зиме позволит сэкономить на оплате тепла

20 августа 2021 12:32
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Акт готовности к отопительному сезону теплоэнергетики выдают только тем УК и ТСЖ, которые провели все профилактические мероприятия.

Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» обращает внимание жителей региона на важность подготовки внутридомовых систем к предстоящей зиме.

Для обеспечения надежного теплоснабжения, а также комфортной температуры в квартирах, жителям МКД важно проверить свои УК, ТСЖ и ЖСК на готовность к подаче тепла. Акт готовности к отопительному сезону теплоэнергетики выдают только тем УК и ТСЖ, которые провели все профилактические мероприятия, установили расчётные сужающие устройства и по возможности автоматические регуляторы температуры горячей воды, проверили исправность запорной арматуры внутридомовых коммуникаций.

Благодаря качественной подготовке внутридомовых систем теплоснабжения собственники жилья получают реальную экономию на оплате ЖКУ. Каждый собственник жилого помещения вправе обратиться в свою управляющую компанию или ТСЖ с требованием провести все необходимые мероприятия по подготовке к отопительному сезону, организовать переход дома на оплату за теплоресурсы по факту потребления.

«От выполнения всех технических требований зависит качественное теплоснабжение жилых домов зимой. Важным условием получения паспорта готовности к зиме является отсутствие задолженности за потребленную тепловую энергию», - отметил директор по продажам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Юрий Рябов.

 

Теги: готовность отопительный сезон ЭнергосбыТ Плюс

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