«Подарите елке вторую жизнь»: из отслужившей новогодней елки получают полезную щепу

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Акция проходит в Самаре четвертый год. Чтобы из отслужившей новогодней елки получилась полезная щепа, ее нужно всего лишь отнести на ближайшую контейнерную площадку, предварительно освободив от мишуры и других украшений. Спецмашина регоператора по обращению с ТКО забирает деревца и отвозит туда, где установлено дробильное оборудование. За час этот аппарат превращает в щепу от 80 до 85 елок.



Получателями экологичного сырья становятся клубы, где содержатся лошади, приюты для бездомных животных. Оставшийся материал охотно разбирают жители Самары.



Бункер с готовым экосырьем разместят на заднем дворе центрального офиса регоператора на ул. Сердобская, 8. Информация о раздаче щепы будет заранее опубликована на официальном сайте регоператора и в группах в социальных сетях.



Также отслужившую елку можно оставить у ТРЦ «МЕГА Самара» на открытой парковке возле сортировочной станции 14, 15, 21, 22, 28, 29 января с 11:00 до 17:00. Затем деревья будут переданы регоператору для переработки.

Фото: минэнерго и ЖКХ СО