«Почта Банк» открывает новый дополнительный канал для оплаты услуг водоснабжения и водоотведения

«Почта Банк» открыли новый канал для платежей за холодное водоснабжение и водоотведение. Теперь без комиссии оплатить квитанции от «РКС-Самара» можно и через сеть банкоматов этого банка. Причём абоненту для этого не обязательно быть клиентом «Почта Банка».
Напоминаем все способы оплаты квитанций от ресурсоснабжающей компании, при которых комиссия не взимается:
- Личный кабинет на сайте samcomsys.ru, онлайн оплата.
- АО «Почта России», оплата через операциониста.
- ПАО «Почта Банк», оплата через банкоматы, терминалы и онлайн.
- АО «Газпромбанк», оплата через банкоматы и онлайн.
- ПАО «Банк ВТБ», оплата через терминалы и онлайн.
- ООО «Земский банк», оплата через операциониста.
- Мобильное приложение А3, онлайн оплата.
Ресурсоснабжающее предприятие благодарит самарцев за полную и своевременную оплату квитанций от «РКС-Самара»! Эти средства идут на поддержание стабильной работы системы водоснабжения и водоотведения Самары и на реализацию масштабных инвестиционных проектов.