«Почта Банк» открывает новый дополнительный канал для оплаты услуг водоснабжения и водоотведения

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«Почта Банк» открыли новый канал для платежей за холодное водоснабжение и водоотведение. Теперь без комиссии оплатить квитанции от «РКС-Самара» можно и через сеть банкоматов этого банка. Причём абоненту для этого не обязательно быть клиентом «Почта Банка».

Напоминаем все способы оплаты квитанций от ресурсоснабжающей компании, при которых комиссия не взимается:

- Личный кабинет на сайте samcomsys.ru, онлайн оплата.

- АО «Почта России», оплата через операциониста.

- ПАО «Почта Банк», оплата через банкоматы, терминалы и онлайн.

- АО «Газпромбанк», оплата через банкоматы и онлайн.

- ПАО «Банк ВТБ», оплата через терминалы и онлайн.

- ООО «Земский банк», оплата через операциониста.

- Мобильное приложение А3, онлайн оплата.

Ресурсоснабжающее предприятие благодарит самарцев за полную и своевременную оплату квитанций от «РКС-Самара»! Эти средства идут на поддержание стабильной работы системы водоснабжения и водоотведения Самары и на реализацию масштабных инвестиционных проектов.