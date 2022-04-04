Я нашел ошибку
Главные новости:
Встреча с народной артисткой России Жанной Романенко в проекте «Между первым и вторым…».
5 апреля зрители, пришедших на спектакль «Полёт над гнездом кукушки», встретятся с Жанной Романенко
Число россиян, которые хотели бы уехать жить за границу снижается.
Число россиян, которые хотели бы уехать жить за границу снижается
В Самаре трамвай насмерть сбил мужчину
В Самаре трамвай насмерть сбил мужчину
На дороге в Самаре образовался огромный провал
На дороге в Самаре образовался огромный провал
Самарский зоопарк организует эко-лекторий "30 шагов к природе"
Самарский зоопарк организует эко-лекторий "30 шагов к природе"
В Самаре прошел семинар для ресурсоснабжающих организаций и органов местного самоуправления
В Самаре прошел семинар для ресурсоснабжающих организаций и органов местного самоуправления
СМИ: Компании из России оказались под угрозой технического дефолта
СМИ: Компании из России оказались под угрозой технического дефолта
В России появятся круизы для взрослых
В России появятся круизы для взрослых
Наверх
Самара  +8 °C, Тольятти  +5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.43
0.02
EUR 92.15
-0.34
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Андрей Кислов: «Мы не допустим переписывания истории»
В этом сезоне первая игра «Кубок КВН городов Самарской области» пройдет в Новокуйбышевске
Полицейские провели в регионе профилактическое мероприятие «Семья»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Апрель 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

«Почта Банк» открывает новый дополнительный канал для оплаты услуг водоснабжения и водоотведения

4 апреля 2022 10:18
185
АО Почта Банк открывает новый дополнительный канал для оплаты услуг водоснабжения и водоотведения. 

«Почта Банк» открыли новый канал для платежей за холодное водоснабжение и водоотведение. Теперь без комиссии оплатить квитанции от «РКС-Самара» можно и через сеть банкоматов этого банка. Причём абоненту для этого не обязательно быть клиентом «Почта Банка». 

Напоминаем все способы оплаты квитанций от ресурсоснабжающей компании, при которых комиссия не взимается:

- Личный кабинет на сайте samcomsys.ru, онлайн оплата.

- АО «Почта России», оплата через операциониста.

- ПАО «Почта Банк», оплата через банкоматы, терминалы и онлайн. 

- АО «Газпромбанк», оплата через банкоматы и онлайн. 

- ПАО «Банк ВТБ», оплата через терминалы и онлайн.

- ООО «Земский банк», оплата через операциониста.

- Мобильное приложение А3, онлайн оплата. 

Ресурсоснабжающее предприятие благодарит самарцев за полную и своевременную оплату квитанций от «РКС-Самара»! Эти средства идут на поддержание стабильной работы системы водоснабжения и водоотведения Самары и на реализацию масштабных инвестиционных проектов. 

 

Теги: РКС-Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Скоро на работу выйдут еще три новые специализированные машины. 
30 марта 2022, 14:54
«РКС-Самара» продолжают обновлять автопарк
Скоро на работу выйдут еще три новые специализированные машины.  ЖКХ
735
Сейчас начался новый этап – реконструкция аэротеков.
29 марта 2022, 14:57
"РКС-Самара" начали новый этап модернизации ГОКС
Сейчас начался новый этап – реконструкция аэротеков. ЖКХ
820
На ул. Клинической специалисты «РКС-Самара» перекладывают трубу диаметром 150 мм.
28 марта 2022, 10:54
На ул. Клинической специалисты «РКС-Самара» перекладывают трубу диаметром 150 мм
Будет заменён участок длиной 22 метра.  ЖКХ
735

  • Консультант плюс
В центре внимания
В Самаре прошел семинар для ресурсоснабжающих организаций и органов местного самоуправления
4 апреля 2022  13:42
В Самаре прошел семинар для ресурсоснабжающих организаций и органов местного самоуправления
70
Жителей региона вновь приглашают в прививочный пункт в Самарской областной библиотеке
4 апреля 2022  13:14
Жителей региона вновь приглашают в прививочный пункт в Самарской областной библиотеке
99
В Самаре снова перенесли ликвидацию департамента потребительского рынка и услуг
4 апреля 2022  09:29
В Самаре перенесли ликвидацию департамента потребительского рынка и услуг
306
В Самарской области усиливают меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях санкционной политики стран Запада
2 апреля 2022  10:34
В Самарской области усиливают меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях санкционной политики стран Запада
2451
В Самаре обсудили ход подготовки к весенним полевым работам и риски, связанные с введением несправедливых санкций в отношении России.
1 апреля 2022  18:44
Дмитрий Азаров поручил ввести в оборот 110 тысяч гектаров неиспользуемой пашни
999
Весь список