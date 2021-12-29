Победители акции «В Новый год – без долгов!» для юридических лиц получают заслуженные призы

121

Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает предпринимателям региона, ставшим победителями акции «В Новый год – без долгов!», о необходимости получить свои призы. Сделать это требуется до 31 декабря 2021 года.

Напомним, что в этом году в Самарской области впервые прошла акция «В Новый год – без долгов!» для юридических лиц. Претендентам необходимо было до 30 ноября 2021 года заплатить за тепло и горячую воду за два последних месяца (ноябрь и декабрь) текущего года сразу. Условия акции выполнили 1572 организации Самарской области, среди которых был проведен розыгрыш призов. В итоге генератором случайных чисел были определены 100 компаний – победителей, которых ждут сертификаты на работу с оператором электронного документооборота или годовая подписка.

Подробную информацию об акции можно получить по телефону +7(800) 600-03-90, на сайте компании https://samara.esplus.ru/, а также в офисах продаж и обслуживания клиентов – юридических лиц: г. Самара, ул. Маяковского, д. 15; г. г. Тольятти, ул. Дзержинского, д. 18А; г. Новокуйбышевск, ул. Ленинградская, д. 4А; г. Сызрань, проспект 50 лет Октября, д. 24.