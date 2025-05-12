По улице Льва Толстого в Самаре будет временно изменена схема движения транспорта

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Во вторник, 13 мая, компания «Самарские коммунальные системы» начнет ремонт водопровода диаметром 400 мм в историческом центре Самары. Основные работы будут сосредоточены в районе дома № 108 по улице Льва Толстого.



В связи с этим на проезжей части по ул. Льва Толстого (на участке от улицы Братьев Коростелевых до улицы Ленинской) будет временно ограничено движение транспорта – с 10:00 13 мая до 10:00 15 мая. Общественный транспорт будет следовать по скорректированным схемам:



- автобусы маршрута № 5 будут объезжать перекрытый участок по ул. Льва Толстого – ул. Братьев Коростелевых – ул. Красноармейской – ул. Самарской, а далее – по своему обычному маршруту (в обоих направлениях);

- автобусы маршрута № 37 поедут по ул. Льва Толстого – ул. Братьев Коростелевых – ул. Красноармейской – ул. Самарской – ул. Льва Толстого, а затем – по своему обычному маршруту (в обоих направлениях).



Ресурсоснабжающая организация приносит жителям извинения за временные неудобства и просит заранее планировать свои поездки. Также рекомендуется сделать запас воды для хозяйственно-бытовых нужд, поскольку не исключено кратковременное отключение подачи холодной воды.

Фото: администрация Самары