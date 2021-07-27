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Пирамиды должников стали меньше, но их стало больше

27 июля 2021 09:45
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Пирамиды должников стали меньше, но их стало больше

Сразу несколько небольших «пирамид должника» появились на прошлой неделе в Октябрьском районе Самары.

Они имеют привычный вид: черно-желтую расцветку и надпись «Здесь живёт должник». В дополнение к ним на подъезде размещены объявления с номерами квартир должников и суммой долга, а также с предупреждением: «В случае непогашения задолженности в течение 20 дней, предоставление коммунальной услуги водоотведения будет сначала ограничено, а затем полностью приостановлено».

Иными словами, канализация в квартирах должников будет точечно затампонирована. На соседей – добросовестных абонентов «РКС-Самара» – это никак не повлияет, ведь заглушка ставится на выпуск из конкретной квартиры. 

Всего жители дома № 25 по ул. Ново-Садовой задолжали за холодное водоснабжение и водоотведение почти 250 тысяч рублей. Именно им адресованы предупреждения и надпись на пирамиде. Теперь об этих долгах знают все соседи. Как показала практика, только придание долгов гласности заставляет многих должников оплачивать свои квитанции. Мало кто хочет признаваться соседям, что живет за их счет. Жить по соседству с должниками никто не хочет. И продать жильё рядом с затампонированной квартирой гораздо сложнее. Помните об этом. 

 

Теги: водоснабжение должники пирамида РКС-Самара

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