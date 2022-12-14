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Охотники за незаконной наживой продолжают подвергать опасности жителей Самары, воруя люки

14 декабря 2022 13:48
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Охотники за незаконной наживой продолжают подвергать опасности жителей Самары, воруя люки

Ущерб на 20 тысяч рублей нанесли компании «РКС-Самара» похитители крышек колодцев на этой неделе. В полицию поданы заявления о краже десяти чугунных люков, которые, скорее всего, уже давно сданы в пункты приёма металлолома. Но материальный урон - это последнее, о чем беспокоятся в ресурсоснабжающей организации. В приоритете - безопасность жителей.

С увеличением продолжительности тёмного времени суток растёт и количество краж. Воруют, можно сказать, оптом: на Ново-Садовой в районе 303 дома сняли сразу 4 крышки, на ул. Стара-Загора, 204-206 - 3 крышки. Всего в этом году злоумышленники «обезглавили» 232 колодца, подставив под удар минимум 232 потенциальные жертвы.

Чтобы обезопасить жителей, сотрудники компании устанавливают в колодцах защитные устройства, не дающие провалиться внутрь. В этом году поставили больше 350 штук и работа продолжается.

Также «РКС-Самара» продвигает свою инициативу ужесточения наказания за воровство и приём любых элементов коммунальной инфраструктуры. За прием крышек даже в разбитом виде должна быть введена уголовная ответственность. Такой порядок, закреплённый законом, не подорвёт бизнес компаний по работе с металлом, но сохранит здоровье и жизнь людей.

Теги: РКС-Самара

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