Офис обслуживания «ЭнергосбыТ Плюс» в Самаре на ул. Л.Толстого, 134 прекратил работу

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АО «ЭнергосбыТ Плюс» обращает внимание своих клиентов, что офис обслуживания, расположенный на ул. Л.Толстого, 134 в Самаре прекратил работу. Ему на смену пришел новый центр по адресу ул. Буянова, 131.

На данный момент жители города могут решить свои вопросы взаимодействия с энергокомпанией в четырех центрах – очный прием посетителей организован по адресам: ул. Мирная, 162; ул. Демократическая, 37; ул. Революционная, 101Б; ул. Буянова, 131.

Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает, что жители региона могут оперативно в круглосуточном режиме решить свой вопрос с помощью электронных сервисов. Это позволит повысить качество обслуживания и сохранить время. Со всеми дистанционными каналами можно ознакомиться на сайте https://samara.esplus.ru/clients/onlayn-servisy/.