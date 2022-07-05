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Одна из старейших городских станций водоподготовки в Самаре внедряет новейшие технологии

5 июля 2022 12:41
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Одна из старейших городских станций водоподготовки внедряет новейшие технологии

В начале июля 1931 года в Самаре запустили в работу первую очередь новой насосно-фильтровальной станции. Растущему городу нужно было всё больше воды, и в 20-е годы прошлого века, несмотря на голод и разруху после гражданской войны, было принято решение о строительстве большого объекта водоподготовки. Больше 100 человек работали с документами и проектами, из городского бюджета на строительство направили 250 тысяч рублей. Как рассказывают историки, за работами наблюдали всем миром, газеты регулярно публиковали отчёты, самарцы ждали запуска с нетерпением.

В 1931 году в работу вступили насосные станции первого и второго подъёмов. В первые годы станция подавала в город  около 30 тысяч кубометров воды в сутки. За годы Великой Отечественной войны мощность станции увеличилась в три раза, а к 70-м годам – до 650 тысяч кубометров воды в сутки. На тот момент НФС-1 снабжала водой практически всю Самару: и стремительно растущие жилые дома, и большие предприятия. 

Сегодня НФС-1 – одно из головных сооружений городской системы водоснабжения, за которую отвечают «РКС-Самара». Станция снабжает водой больше половины города: Октябрьский, Железнодорожный, Советский районы и частично Ленинский, Самарский и Промышленный. Несмотря на внушительный возраст станция сегодня - это современный объект с постоянно обновляющимся оборудованием. В рамках действующей инвестиционной программы «РКС-Самара» сейчас здесь внедряется новейший проект «Сооружение очистки и обезвоживания осадка промывных вод», благодаря которому весь процесс подготовки питьевой воды станет более экологичным и энергоэффективным. Объем вложений «РКС-Самара» в реализацию проекта в 2019-2022 гг – 336,5 млн. руб. без НДС. Разменяв десятый десяток лет, НФС-1 сохраняет ведущую позицию в системе водоснабжения Самары. 

Когда-то самарские газеты запуск НФС-1 назвали «вторым дыханием самарского водопровода». В планах у «РКС-Самара» поддерживать это дыхание, от которого зависит водоснабжение Самары. 

 
Теги: РКС-Самара

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