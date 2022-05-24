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Обращения самарцев по авариям на уличных сетях водоснабжения и водоотведения будут приниматься в Телеграм

24 мая 2022 13:50
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Обращения самарцев по авариям на уличных сетях водоснабжения и водоотведения будут приниматься в Телеграм

Теперь обращения самарцев по аварийным ситуациям на уличных сетях водоснабжения и водоотведения будут приниматься в мессенджере Телеграм по номеру +7-917-013-70-07. 

В течение четырёх лет инженеры центральной диспетчерской службы «РКС-Самара» принимали обращения жителей через сервис «Водный сигнал». Каждый самарец, обнаруживший проблемы на уличных сетях водоснабжения и водоотведения – утечки холодной воды, изливы канализации, открытые колодцы, – мог сбросить сообщение и фото через мессенджеры WhatsApp и Viber.

С 1 июня 2022 года «Водный сигнал» «РКС-Самара» переходит в мессенджер Telegram по номеру +7-917-013-70-07. 

До конца мая будут работать все мессенджеры, а затем для приёма сообщений об аварийных ситуациях на уличных сетях холодного водоснабжения и водоотведения города Самары останется только Telegram.

Теги: РКС-Самара

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