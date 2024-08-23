Областная общественная палата провела выездное заседание на объекте «РКС-Самара»

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По инвестпрограмме «РКС-Самара» в городе реализуется сразу несколько крупных объектов: строительство сетей холодного водоснабжения, реконструкция системы водоотведения. Всё это делается в интересах Самары и её жителей. Как идут дела, на каких этапах сейчас строительство - эти и другие вопросы изучили представители Общественной палаты Самарской области. Выездное заседание профильной комиссии провели на Городских очистных канализационных сооружениях (ГОКС).

Механизмы концессионного соглашения, заключённого между Правительством Самарской области, городской администрацией г.о.Самара и ООО «Самарские коммунальные системы», позволили значительно увеличить объёмы инвестиционных вложений в развитие городской системы водоснабжения и водоотведения. Экспертам в области ЖКХ рассказали о самых значимых проектах предприятия: ведущемся строительстве водоводов д-1000 в Куйбышевский район, уже уложенных и работающих водоводах д-600 в Красноглинском районе, об обновлении Главного Безымянского коллектора и реконструкции самих ГОКС.

Затем представители Общественной палаты лично увидели результаты масштабных изменений на ГОКС, на месте познакомились с процессом очистки городских стоков. Сегодня здесь все строительные работы завершены, идёт отладка технологического процесса. «Масштабно, интересно, - подытожил председатель комиссии Общественной палаты Виктор Часовских. - Обязательно будем держать общественность, жителей в курсе происходящих здесь изменений».