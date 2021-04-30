Насосные станции подкачки в Самаре приводят в порядок

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Насосные станции подкачки «РКС-Самара» - как часть системы водоснабжения - расположены во многих самарских дворах.

Они являются важными элементами городского ландшафта, поэтому специалисты ресурсоснабжающего предприятия внимательно следят за внешним видом сооружений.

С наступлением благоприятной погоды на НСП начинаются обновления. Так, на ул. Ташкентской специалисты «РКС-Самара» обновили фасад станции, покрасили стены, привели в порядок территорию вокруг, убрали зимний мусор. В этом и следующем году запланирован ремонт отмостков и покраска фасадов на 30 станциях подкачки.