Началась ежегодная новогодняя акция «РКС-Самара» с приятными бонусами для абонентов.

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6 декабря началась традиционная предновогодняя акция «В Новый год - без старых долгов». Условия остаются прежними: нужно оплатить ноябрьскую квитанцию (в том числе долг, если он есть), а также внести авансом оплату за декабрь. Для удобства абонентов сформированы авансовые квитанции, которые поступают вместе с ноябрьскими.

Каждый участник акции может выбрать сладкий подарок или скидку на оплату водоснабжения и водоотведения в размере 100 рублей.

Получить сладкий подарок можно с 6 по 28 декабря 2021 года в центрах обслуживания клиентов, предъявив документы, подтверждающие оплату, по адресам:

- ул. Луначарского, д. 56

- ул. Советской Армии, 146

- пр. Металлургов, д. 56

- Красноглинский район: пер. Банковский, 1

- Куйбышевский район: ул. Бакинская, 22А

Время работы Центров обслуживания клиентов :

Будние дни: с 8:00 до 17:00.

Среда: c 08:00 до 20:00 (только ЦОК по адресу ул. Луначарского, 56).

Каждая 3-я суббота месяца с 8:00 до 17:00. (ЦОК по адресам: ул. Луначарского, 56; ул. Советской Армии, 146; пр. Металлургов, д. 56).

Скидку на оплату водоснабжения и водоотведения за январь 2022 в размере 100 рублей участники Акции могут получить с 6 по 28 декабря 2021 года:

- при обращении в ЦОК с копией оплаченных квитанций за услуги водоснабжения и (или) водоотведения, свидетельствующих об оплате задолженности и оплате аванса, равного начислению за ноябрь 2021 года;

- при направлении электронного обращения по адресу электронной почты: action@samcomsys.ru. Необходимо прикрепить документ, свидетельствующий об оплате задолженности и оплате аванса, равного начислению за ноябрь 2021 года.

Также для участников акции традиционно состоится второй этап – розыгрыш ценных призов. Для этого необходимо будет зарегистрироваться на сайте samcomsys.ru с 6 по 28 декабря 2021 года: оставить заявку и прикрепить фото и скан документов, подтверждающих оплату счёта за ноябрь и аванса за декабрь. Розыгрыш призов состоится в феврале 2022 года.