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На Волжском проспекте в Самаре закончились работы по замене канализационной линии 

3 февраля 2022 15:25
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В результате заменили 975 метров керамической трубы на новую, полиэтиленовую, с увеличением диаметра до 350 мм.

В историческом центре Самары закончились работы, связанные с заменой канализационной линии диаметром 300 мм. Они выполнены на Волжском проспекте силами специалистов «РКС-Самара». Данное предприятие в рамках инвестиционной программы вело перекладку коммуникаций, начиная с декабря 2021 года. В результате заменили 975 метров керамической трубы на новую, полиэтиленовую, с увеличением диаметра до 350 мм.

Этот участок давно требовал замены. Сети канализации на Волжском проспекте строились в 1958 году. Прослужив более 60 лет, трубы и вся инфраструктура устарели. В связи с этим в последние годы возникали технологические сбои. Поэтому специалистами «РКС-Самара» совместно с Администрацией города было принято решение переложить весь коллектор.

Работы велись через заводные котлованы так называемым методом разрушения: новые трубы с помощью специального оборудования протаскивали под землей, разрушая старый коллектор. Эта современная технология применяется для минимизации неудобств жителям. Движение на автомобильной дороге не останавливалось; газоны и тротуары, прилегающие к набережной Волги, остались в целости и сохранности, передает пресс-служба администрации Самары.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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