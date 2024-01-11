На Вилоновской в Самаре коммунальщики будут работать, пока не вернут воду в дома

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Повреждение трубы, по предварительным данным, произошло из-за работ на смежных коммуникациях.

Повреждение трубы на ул. Вилоновской, по предварительным данным, произошло из-за работ на смежных коммуникациях. Сейчас специалисты «РКС-Самара» ведут ремонтно-восстановительные работы. Планируется заменить участок трубы.

Технологический отказ на водопроводной линии диаметром 250 мм на ул. Вилоновской в районе 26 дома произошёл рано утром 11 января. Заявка поступила в диспетчерскую в 5:30, уже через час линия была отключена. Наледь и воду убрали с проезжей части с помощью МП «Благоустройство», начали земляные работы. Работы осложнены большим количеством коммуникаций сторонних организаций. Сотрудники ресурсного предприятия будут работать на месте повреждения до тех пор, пока холодное водоснабжение жилых домов не будет восстановлено полностью. По оценкам специалистов, ремонт к концу сегодняшнего дня должны завершить.

На время ремонта холодное водоснабжение отключено в нескольких домах на ул. Галактионовской, около 145 дома стоит бойлер с питьевой водой. Движение транспорта по ул. Вилоновской от Галактионовской до Самарской закрыто. Трамваи временно движутся по другим маршрутам: №5 и 22 по ул. Чернореченской, обратно - через железнодорожный вокзал, №20 и 20к - через железнодорожный вокзал, обратно - по ул. Чернореченской.