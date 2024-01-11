Я нашел ошибку
Главные новости:
Первую группу туристов из Приморья планируют отправить на горнолыжный курорт в Северную Корею в феврале
Самарский цирк готовят к реконструкции
Самарский цирк готовят к реконструкции
На Вилоновской в Самаре коммунальщики будут работать, пока не вернут воду в дома
На Вилоновской в Самаре коммунальщики будут работать, пока не вернут воду в дома
В Самаре предложили запретить мигрантам работать в такси
В Самаре предложили запретить мигрантам работать в такси
В ночь на 14 января в Самарской области ударят морозы
В ночь на 14 января в Самарской области ударят морозы
В Самаре после проведенных проверок из страны выдворили 696 нелегальных мигрантов
В Самаре после проведенных проверок из страны выдворили 696 нелегальных мигрантов
Российское общество «Знание» стало партнером курса для школьников и студентов «Россия — мои горизонты»
Российское общество «Знание» стало партнером курса для школьников и студентов «Россия — мои горизонты»
Составлен топ вещей, которые чаще всего забывают после поездки в такси
Составлен топ вещей, которые чаще всего забывают после поездки в такси
Наверх
Самара  -19 °C, Тольятти  -18 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.39
-1.01
EUR 97.87
-1.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Сотрудники и ветераны УИС Самарской области посетили Рождественский концерт
Январские экскурсии в Музее-галерее «Заварка» приглашают самарцев
Интерактивная экскурсия пройдет в Музее Эльдара Рязанова в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

На Вилоновской в Самаре коммунальщики будут работать, пока не вернут воду в дома

11 января 2024 13:57
84
На Вилоновской в Самаре коммунальщики будут работать, пока не вернут воду в дома

Повреждение трубы, по предварительным данным, произошло из-за работ на смежных коммуникациях.

Повреждение трубы на ул. Вилоновской, по предварительным данным, произошло из-за работ на смежных коммуникациях. Сейчас специалисты «РКС-Самара» ведут ремонтно-восстановительные работы. Планируется заменить участок трубы.

Технологический отказ на водопроводной линии диаметром 250 мм на ул. Вилоновской в районе 26 дома произошёл  рано утром 11 января. Заявка поступила в диспетчерскую в 5:30, уже через час линия была отключена. Наледь и воду убрали с проезжей части с помощью МП «Благоустройство», начали земляные работы. Работы осложнены большим количеством коммуникаций сторонних организаций. Сотрудники ресурсного предприятия будут работать на месте повреждения до тех пор, пока холодное водоснабжение жилых домов не будет восстановлено полностью. По оценкам специалистов, ремонт к концу сегодняшнего дня должны завершить.

На время ремонта холодное водоснабжение отключено в нескольких домах на ул. Галактионовской, около 145 дома стоит бойлер с питьевой водой. Движение транспорта по ул. Вилоновской от Галактионовской до Самарской закрыто. Трамваи временно движутся по другим маршрутам: №5 и 22 по ул. Чернореченской, обратно - через железнодорожный вокзал, №20 и 20к - через железнодорожный вокзал, обратно - по ул. Чернореченской.

Теги: В центре внимания РКС-Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Абоненты «РКС-Самара» получили авансовые квитанции за декабрь 2023 года
19 декабря 2023, 12:50
Абоненты «РКС-Самара» получили авансовые квитанции за декабрь 2023 года
До окончания новогодней поощрительной акции осталось всего четыре дня. ЖКХ
2126
Самарцам напоминают: передавайте данные ваших приборов учёта холодной и горячей воды с 7 по 23 число каждого месяца
07 декабря 2023, 12:28
Самарцам напоминают: передавайте данные ваших приборов учёта холодной и горячей воды с 7 по 23 число каждого месяца
В «РКС-Самара» начался период передачи показаний счётчиков. ЖКХ
2645
В «РКС-Самара» началась осенняя акция «Пени исчезают в октябре».
09 октября 2023, 10:32
В «РКС-Самара» началась осенняя акция «Пени исчезают в октябре»
Приятный бонус от «РКС-Самара» для тех, кто оплатит все долги до конца месяца. ЖКХ
3125

  • Требуется журналист
В центре внимания
На Вилоновской в Самаре коммунальщики будут работать, пока не вернут воду в дома
11 января 2024  13:57
На Вилоновской в Самаре коммунальщики будут работать, пока не вернут воду в дома
65
В Самаре запустили пакетные тарифы для общественного транспорта
11 января 2024  12:35
В Самаре запустили пакетные тарифы для общественного транспорта
135
Лучшие проекты жителей Самарского региона помогут в подготовке стратегии развития страны
11 января 2024  11:00
Лучшие проекты жителей Самарского региона помогут в подготовке стратегии развития страны
146
от Ракитовского шоссе  до автодороги «Обводная города Самары» продлено временное ограничение движения автомобильного транспорта
10 января 2024  13:00
От Ракитовского шоссе  до автодороги «Обводная города Самары» продлено временное ограничение движения автомобильного транспорта
2559
Из-за мороза в Самарской области объявлен оранжевый уровень опасности
10 января 2024  10:45
Из-за мороза в Самарской области объявлен оранжевый уровень опасности
409
Весь список