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На ул. Клинической специалисты «РКС-Самара» перекладывают трубу диаметром 150 мм

28 марта 2022 10:54
131
На ул. Клинической специалисты «РКС-Самара» перекладывают трубу диаметром 150 мм.

Специалисты «РКС-Самара» перекладывают водопроводную линию под трамвайными путями на ул. Клинической. Необходимость в этом возникла после технологического отказа. Утечку ранее устранили, старую стальную трубу демонтировали и сейчас приступили к замене повреждённого участка. 

Линия проходит под трамвайными путями. Чтобы не вскрывать проезжую часть и не останавливать движение трамваев, новую полиэтиленовую трубу проталкивают через специальный заводной котлован. Будет заменён участок длиной 22 метра. 

Работы ведутся без отключения потребителей, водоснабжение близлежащих домов осуществляется в штатном режиме. Планируется завершить перекладку и благоустроить территорию до конца текущей недели. 

 

Теги: РКС-Самара

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