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На Сызранской ТЭЦ прошла инспекция газотурбинной установки

23 сентября 2024 21:08
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В рамках планового технического обслуживания проведена замена основных частей газового тракта, отработавших свой нормативный срок.

На Сызранской ТЭЦ (Самарский филиал ПАО «Т Плюс») проведена инспекция тракта горячих газов газовой турбины 6FA PG 6111 ст. №11. Данные работы на новом энергоблоке станции проводятся раз в пять лет.

В рамках планового технического обслуживания проведена замена основных частей газового тракта, отработавших свой нормативный срок. Установлены новые камеры сгорания, направляющие и рабочие лопатки 1, 2, 3 ступеней, выполнено обслуживание электрооборудования газовой турбины, включая непосредственно систему возбуждения и систему автоматического запуска.

«По завершении инспекции персоналом проведены пусконаладочные испытания и настройки режима горения, после чего газотурбинная установка включена в сеть. Проведенные регламентные работы позволят обеспечить высокую надежность эксплуатации газотурбинного оборудования и станции в целом», - отметил технический директор - главный инженер Сызранской ТЭЦ Сергей Гладышев.

 

Теги: Самара Т ПЛЮС

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