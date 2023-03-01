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На самарских улицах, в том числе обновленных по дорожному нацпроекту, продолжается уборка

1 марта 2023 16:53
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Сегодня днем на расчистку территорий направлены 3 399 уборщиков и 312 единиц техники. Из них только улично-дорожной сетью занимаются 269 дорожных рабочих и 180 машин.

129% осадков от февральской нормы – это еще не предел. Несмотря на наступление календарной весны, небольшие снегопады в Самаре продолжаются. Так, с начала суток 1 марта количество осадков составило 1 мм, аналогичную ситуацию синоптики прогнозируют в течение дня 2 марта. В связи с этим темпы уборки на территориях не снижаются.

В частности, минувшей ночью на улично-дорожной сети задействовали 110 рабочих для расчистки вручную и 257 единиц снегоуборочной техники, включая 86 привлеченных машин (22 погрузчика и 64 самосвала). За 2 смены на специальные площадки временного складирования доставлено 6 890,7 т снега. Для обработки проезжих частей и тротуаров, что крайне важно в условиях постоянного изменения температуры (с переходом через 0 градусов С), израсходовали 188,5 т противогололедных материалов. Кроме того, нарастили объемы откачки талых вод: 771 кубометр воды удалили с участков, не оснащенных системой ливневой канализации, и низин.

Сегодня днем на расчистку и обработку городских территорий (автодорог, тротуаров, пешеходных переходов и подходов к ним, остановочных площадок, лестничных маршей, а также общественных пространств и внутриквартальных зон) направлены 3 399 уборщиков (в т. ч. дворников) и 312 единиц техники. Из них только улично-дорожной сетью занимаются 269 дорожных рабочих и 180 машин.

Поручено убрать рыхлый снег с покрытий тротуаров, ускорить работы по всей ширине проезжих частей, особенно на дорогах 4 и 5 категорий, уделить повышенное внимание очистке прилотковой зоны автодорог, «открытию» дождеприемников, которые требуется освободить от наледи и снежных валов. Продолжается сметание, внесение противогололедных материалов для ликвидации и предупреждения образования накатов. Контроль – в непрерывном режиме.

При этом специалисты подчеркивают важность не только своевременности и качества сезонных работ, но и бережного подхода – это особенно актуально для объектов, которые были обновлены на средства нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Одна из таких улиц, охваченных сегодня работами, – Физкультурная, которая является одной из основных в Кировском районе. 

За сезонное содержание улицы Физкультурной, как и остальных объектов улично-дорожной сети в Кировском внутригородском районе, несет ответственность подрядная организация «Конор». Ежесуточно в расчистке участвуют от 60 до 70 единиц техники и порядка 70 дорожных рабочих.

«После расчистки автодороги по основному ходу трудность заключается в том, что постоянно происходит заполнение обочин личным транспортом жителей и мы постоянно «ловим» моменты, чтобы произвести уборку прилотковой зоны дороги, чтобы проезжая часть не была суженной. Работаем во взаимодействии с районной администрацией, которая помогает нам освободить обочины от припаркованных машин, – пояснил директор подрядной организации Сергей Палаткин. – Когда на улице была плюсовая температура, мы справились с ликвидацией луж – вовремя откачали воду, открыли дождеприемники. В отдельных локациях очистка дождеприемных решеток продолжается. Все дорожные рабочие, механизаторы нацелены на то, чтобы действовать максимально аккуратно, не повредить дорожное полотно, бортовой камень, разметку, чтобы с наступлением теплого сезона все выглядело достойно и ничего не потребовалось ремонтировать заново».

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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