На самарских станциях подкачки меняют оборудование

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В течение нескольких лет планомерно проходит модернизация оборудования и реконструкция насосных станций подкачки (НСП). Всего их в Самаре 198. С помощью насосного оборудования и автоматической системы управления технологическим процессом вода подаётся в многоэтажные дома с постоянным напором. Утром и вечером, в часы максимального разбора, воды подаётся больше, чтобы её хватало всем, а ночью – меньше, чтобы от высокого напора не ломались краны.

В 2022 году запланированы работы на девяти НСП. Здесь будет полностью заменено гидравлическое оборудование, включая трубопроводы и задвижки, а также оптимизированы гидравлические схемы. В июне 2022 года уже завершена работа на четырёх станциях. Специалисты цеха насосных станций «РКС-Самара» установили 39 новых задвижек, заменили 116 метров трубопровода и провели работы по переносу датчиков давления. Это повысит надёжность работы станций и увеличит скорость реакции на изменения в системе водоснабжения.