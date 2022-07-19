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На прошлой неделе сотрудники «РКС-Самара» выявили 12 самовольных подключений в частном секторе Октябрьского района

19 июля 2022 11:57
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На прошлой неделе сотрудники «РКС-Самара» выявили 12 самовольных подключений в частном секторе Октябрьского района

Пять-семь лет назад сотрудники «РКС-Самара» выявляли самовольные подключения к сетям водоснабжения и водоотведения сотнями. На тот момент у нарушителей было несколько отговорок: подключиться трудно, дорого, мы не знали. На самом деле система, созданная в ресурсоснабжающем предприятии понятна: если есть желание провести воду в дом, надо обратиться в «РКС-Самара», где все объяснят, расскажут, снабдят памятками. При этом, в случае выявления самовольщики оплачивают суммы куда более внушительные, чем стоило бы официальное разрешение и оформление. 

Казалось, не осталось причин нарушать существующие правила и закон. Но нет, самовольщиков продолжают выявлять, хоть и в меньшем количестве. За прошлую неделю только в частном секторе Октябрьского района обнаружили 12 нарушителей. Теперь новые отговорки: привычную колонку убрали, другая - далеко. А ведь именно для таких домовладельцев разработана и активно действует при поддержке администрации города и области программа «Вода с улицы – в дом». 

По этой программе желающие подключиться к централизованным сетям водоснабжения получают определенные льготы и помощь «РКС-Самара». Если подключаются несколько домов одновременно, то все выходит в разы дешевле, чем заниматься незаконной самодеятельностью, а потом расплачиваться за содеянное. Например, те 12 самовольщиков, которых выявили на прошлой неделе, должны будут оплатить по несколько десятков тысяч рублей (самая значительная сумма – 126 643 рубля) и все равно оформлять документы, как того требует законодательство. Куда дешевле, удобнее и спокойнее подать заявление на участие в программе «Вода с улицы – в дом». 

Теги: РКС-Самара

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