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На объекте «РКС-Самара» провели эксперимент с новым оборудованием

1 сентября 2022 12:55
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На объекте «РКС-Самара» провели эксперимент с новым оборудованием

Для сварочных и других работ на водопроводных трубах нужно, чтобы эти самые трубы были пустые. Перед каждым ремонтом (аварийным или плановым) специалисты «РКС-Самара» отключают линию и сливают воду. В зависимости от технических условий участка на время работ без холодного водоснабжения остаются жилые дома и учреждения, иногда приходится отключать большие кварталы.  

Сотрудники «РКС-Самара» регулярно изучают и тестируют новые методы работы и оборудование, с помощью которых можно сократить время, ресурсы и неудобства. Так, на одной из насосных станций проверили оборудование TONISCO Systems для врезки под давлением. С помощью специального устройства подключили водопроводную линию диаметром 100 мм к трубопроводу диаметром 800 мм без перерыва водоснабжения. 

Работы с подготовкой заняли не больше часа: это существенная экономия времени при проведении ремонта, особенно в условиях аварийного отказа, а также уменьшение потерь воды при сильных утечках. Такая технология активно применяется в некоторых  странах при ремонтах на водопроводных, газовых, нефтяных трубах. После технического и экономического анализа проведенных работ специалисты «РКС-Самара» будут принимать решение о приобретении оборудования.  

 

Теги: РКС-Самара

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