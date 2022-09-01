На объекте «РКС-Самара» провели эксперимент с новым оборудованием

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Для сварочных и других работ на водопроводных трубах нужно, чтобы эти самые трубы были пустые. Перед каждым ремонтом (аварийным или плановым) специалисты «РКС-Самара» отключают линию и сливают воду. В зависимости от технических условий участка на время работ без холодного водоснабжения остаются жилые дома и учреждения, иногда приходится отключать большие кварталы.

Сотрудники «РКС-Самара» регулярно изучают и тестируют новые методы работы и оборудование, с помощью которых можно сократить время, ресурсы и неудобства. Так, на одной из насосных станций проверили оборудование TONISCO Systems для врезки под давлением. С помощью специального устройства подключили водопроводную линию диаметром 100 мм к трубопроводу диаметром 800 мм без перерыва водоснабжения.

Работы с подготовкой заняли не больше часа: это существенная экономия времени при проведении ремонта, особенно в условиях аварийного отказа, а также уменьшение потерь воды при сильных утечках. Такая технология активно применяется в некоторых странах при ремонтах на водопроводных, газовых, нефтяных трубах. После технического и экономического анализа проведенных работ специалисты «РКС-Самара» будут принимать решение о приобретении оборудования.